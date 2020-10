Chiara Ferragni incinta si denuda nel camerino: l’influencer nella bufera

Una influencer continua a generare, giorno dopo giorno, una marea di polemiche. Chiara Ferragni, questa volta, incinta si è mostrata senza veli.

Ormai è cosa nota che la moglie di Fedez è in dolce attesa. A casa arriverà un bel fiocco rosa. Leone avrà una sorellina, la felicità dei genitori è davvero incontenibile. Chiara Ferragni però non sembra voler evitare di generare polemiche su polemiche. Ecco ha combinato poche ore fa.

Una come Chiara Ferragni può fare notizia anche se si limita semplicemente a sbadigliare in diretta. Ma questa volta è una foto senza veli a generare commenti non del tutto positivi.

Chiara Ferragni incinta: senza veli incanta il web

Uno scatto che non poteva passare inosservato. Chiara Ferragni, come sempre dà ‘scandalo’. Questa volta è una foto senza veli col pancione in bella vista ad attirare i commenti negativi dei fan più ‘puritani’.

La notizia della dolce attesa ha rallegrato tutti quelli seguano sia lei che Fedez sui social. Nonostante la giovane età, già con Leone, i due hanno dimostrato di essere genitori adulti e responsabili.

Il loro bellissimo Leone è diventato fin da subito una star del web in pochi mesi. I suoi meme sono dei must per chi mastica chat e social.

Visualizza questo post su Instagram 18 weeks and definitely showing 💖 Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 29 Ott 2020 alle ore 4:38 PDT



Fin da subito i due genitori lo hanno mostrato al mondo, dicendo di voler fare loro questa scelta piuttosto che essere appostati dai paparazzi fuori casa.

Chiara di nuovo nella bufera

Anche la piccola che è già al 5 mese di vita avrà lo stesso destino. Sarà sicuramente bellissima come il fratellino. Dopo l’annuncio tanto atteso e in qualche modo già suggerito da indizi lanciati dalla coppia stessa, le critiche nei confronti di Chiara non solo non si sono arrestate, ma sono peggiorate.



Anche sotto questo scatto che non ha molto di malizioso, ma semplicemente di artistico, Chiara ha dovuto leggersi decine di commenti negativi degli haters che mal vedono il suo essere spesso nuda nonostante il ruolo di madre.

Ma forse in tanti ignorano che è anche questo parte del suo mestiere.