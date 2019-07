Chiara Ferragni, pancino in mostra ‘E’ incinta’ anche il seno è più gonfio: la foto sospetta

Chiara Ferragni, pancino in mostra ‘E’ incinta’ anche il seno è più...

Chiara Ferragni, pancino in bella mostra mostra e seno gonfio in vacanza. ‘E’ incinta: la foto sospetta diventa virale

In questi giorni, Chiara Ferragni, Fedez e il piccolo Leone si stanno godendo la seconda tappa della loro vacanza estiva 2019.

Dopo aver esplorato i paesaggi unici delle colline Umbre, è la volta della suggestiva isola Siciliana, precisamente nella bellissima Siracusa.

I Ferragnez dopo una partenza ‘turbolenta’, con il dolcissimo Leone in lacrime, si godono finalmente una vacanza in tre, o in ‘quattro’?

Nelle ultime ore sta impazzando il rumors di una seconda gravidanza per la bellissima Influencer Torinese. Che sia in arrivo un fratellino o una sorellina per il piccolo Leone?

Chiara Ferragni: secondo bebè in arrivo?

Chiara Ferragni ama spesso condividere scatti di vita quotidiana, che sia un selfie o in dolce compagnia di suo marito o suo figlio, il piccolo Leone.

Con gli ultimi post pubblicati, l’influencer ha voluto condividere con gli utenti che la seguono alcuni stralci delle sue vacanze.

Le fan, che assiduamente la seguono e a difendono dalle parole velenose degli haters, sempre dietro l’angolo, non hanno potuto fare a meno di notare alcuni piccoli dettagli, che lascerebbero pensare che la Ferragni sia nuovamente in dolce attesa.

‘Pancino in mostra e seno gonfio’: la foto diventa virale

Tra le diverse foto pubblicate ultimamente dalla bella influencer torinese, diverse utenti avevano già sottolineato al di sotto delle trasparenze del top, dei capezzoli abbastanza prominenti.

Capezzoli prominenti, che si aggiungono ad altri piccoli dettagli, un pancino che fa capolino dal ventre scultoreo della bella Ferragni e un seno leggermente gonfio.

Le donne, commentando la foto che ha subito ottenuto migliaia di like e commenti, non hanno potuto fare a meno di chiedersi se la moglie del Rapper, Fedez fosse incinta, dati gli evidenti segnali.

In arrivo un secondo bebè per l’amata coppia? Il piccolo Leone avrà presto un fratellino o una sorellina? Ecco la foto della Feragni e il suo ‘pancino sospetto’ diventata virale: