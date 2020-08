‘Chiara Ferragni è incinta del secondo figlio’: impazza il gossip in rete

L’imprenditrice digitale e moglie del noto rapper Fedez sarebbe incinta in base ad alcune indiscrezioni, l’influencer sarebbe in attesa del secondo figlio

Vediamo insieme tutto quello che sappiamo sulla seconda gravidanza di Chiara Ferragni!

La gravidanza di Chiara Ferragni, tutti i dettagli

Chiara Ferragni è ormai costantemente al centro dell’attenzione mediatica, nel bene o nel male.

Adesso, sta circolando una notizia in base alla quale l’imprenditrice digitale famosa in tutto il mondo sarebbe incinta. A sganciare la bomba è stato il noto portale Very Inutil People.

Il magazine in questione assicura di essere in contatto con fonti certe che avrebbero confermato la dolce attesa della moglie di Fedez.

L’indiscrezione proverrebbe dalla Sardegna, dove attualmente la coppia è in vacanza con il primogenito Leone e il resto della famiglia.

Very Inutil People ha rivelato che una persona fidata avrebbe intercettato un dialogo tra il rapper milanese e l’influencer di Cremona. Dal dialogo in questione sarebbe emerso che ci sarebbe in corso la gravidanza di Chiara.

L’ipotesi non è stata confermata dai diretti interessati, ma ormai da tempo la coppia prende l’argomento con i fan. Che li voglia preparare al lieto annuncio?

Gli indizi sulla dolce attesa dell’influencer

Sul finire di giugno, in una Instagram Storie, si è sentita una battuta della madre della Ferragni, Marina Di Guardo, che sussurrava di una presunta dolce attesa.

A luglio, quando l’influencer dei record partecipò alla sfilata Cruise di Dior, Per l’occasione ha indossato un abito che ha messo in mostra delle rotondità sospette.

Nelle ultime settimane, sia Chiara che Fedez hanno parlato spesso su Instagram della volontà di avere un secondo figlio. L’influencer ha espresso il desiderio di avere una femmina e ha rivelato che il suo sogno sia quello di avere una famiglia numerosa.