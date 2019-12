Chiara Ferragni incidente sulla neve: la reazione di Fedez lascia tutti senza parole

Chiara Ferragni, piccolo ‘incidente’ per l’influencer milanese: la reazione di Fedez lascia il popolo del web senza parole

Una delle influencer italiane più amate nel mondo è, senza alcun dubbio, Chiara Ferragni. Il suo profilo Instagram vanta oltre 18 milioni di followers e non manca mai di condividere la sua vita quotidiana con i suoi seguaci. In questi giorni, l’imprenditrice digitale ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax insieme alla sua famiglia a St. Moritz. Una clip pubblicata sui social mostra il piccolo incidente di cui è stata protagonista sulla neve: ecco cosa è successo.

Chiara Ferragni, ‘incidente’ sulla neve

E’ sicuramente uno dei personaggi più amati e seguiti sui social. Chiara Ferragni, pioniera delle influencer italiane, è riuscita a conquistare i suo follower grazie all’originalità delle sue idee. La moglie di Fedez è molto attiva sui social e come tale non perde mai l’occasione di pubblicare tutto ciò che riguarda la sua vita quotidiana: il suo lavoro, ai momenti familiari con Fedez e il piccolo Leone, anche quelli più ‘intimi’. L’ imprenditrice digitale ha deciso di passare qualche giorno sulla neve insieme alla sua famiglia ed alcuni amici così come mostrano i numerosi scatti e video condivisi su IG.

Una delle clip mostra cosa le è accaduto sulla neve mentre è con suo marito: la sua reazione è tutta da ridere.

La reazione di Fedez

Direttamente da St. Moritz, Chiara Ferragni condivide la vacanza con i suoi seguaci. Tra le varie stories pubblicate su IG, vi è una che mostra un ‘piccolo incidente’ che le è capitato sulla neve.

Nel dettaglio, l’influencer milanese e suo marito sono seduti e pronti per un nuovo scatto. La mamma di Leone è sulle gambe di Fedez, ma improvvisamente scivola giù nella neve, finendo quasi con il sedere per terra ma il rapper invece di aiutarla rimane immobile, insomma una scena davvero divertente.