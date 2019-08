Chiara Ferragni, dopo l’ultimo attacco ‘Hai rotto i cogli**i!’: la reazione contro l’hater lascia tutti di stucco

Chiara Ferragni furiosa sui social, dopo l’ennesimo attacco sotto i suoi post da parte di un hater. L’influencer non ci sta e risponde senza mezzi termini

Chiara Ferragni è tra gli influencer più seguiti e chiacchierati di sempre.

La moglie del Rapper Fedez e madre del piccolo Leone è spesso al centro delle polemiche e attaccata dagli haters, i quali instancabili, mossi probabilmente dall’invidia, la criticano per qualsiasi cosa.

Stavolta uno degli hater ha davvero oltrepassato il limite dopo il suo commento al di sotto di una foto tenerissima che la ritrae insieme al suo piccolo Leone, così la Ferragni esausta spiazza tutti, rispondendo a tono.

Chiara Ferragni attaccata dall’hater

La moglie di Fedez ama condividere sui social scatti che raccontano la sua quotidianità e la sua vita da mamma.

Spesso i post pubblicati, però, diventano terra fertile per gli haters, i quali instancabili la sommergono di critiche.

In una delle sue ultime foto, la Ferragni appare dolcissima mentre ‘bocca a bocca’ condivide un craker con il suo piccolo Leone, il quale la guarda profondamente con i suoi occhioni innamorati.

Il post, che ha ottenuto migliaia di like e commenti, è diventato bersaglio per l’hater di turno il quale non è risucito a trattenersi dal commentare. Ma stavolta, si è oltrepassato davvero il limite, al punto da scatenare una reazione da parte dell’influencer.

Ecco cosa ha scritto l’hater in questione:

‘Hai rotto abbondantemente i coglions…se ti cancelli da Insta fai un favore sociale’

La reazione della Ferragni lascia tutti senza parole

Stavolta la mamma del piccolo leone non è riuscita a trattenersi dal commentare, lasciando tutti di stucco:

‘Ti faccio un favore e ti blocco così le mie foto non appariranno più nel tuo feed. Come i tuoi commenti inutili nel mio feed’

La risposta della Ferragni accoglie subito il largo consenso dei suoi fan, ottenendo circa un migliaio di like. Ecco lo scatto che ha fatto ‘discutere’: