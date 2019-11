Chiara Ferragni, il guadagno per ogni post su Instagram della influencer è da capogiro

Chiara Ferragni, il guadagno per ogni post su Instagram della influencer è...

Quanto guadagna Chiara Ferragni? La celebre influencer, acclamata sui social, per ogni suo post su Instagram prende una cifra a tanti zeri!

Scopriamo tutti i segreti sui guadagni di Chiara Ferragni, il cui ammontare è stato svelato nel docufilm sulla sua vita, Unposted.

I segreti svelati da Unposted

Unposted è il titolo del docufilm su Chiara Ferragni, presentato nel corso dell’ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia, e proiettato per alcuni giorni da selezionate sale cinematografiche sparse per il territorio italiano.

Unposted, che verrà trasmesso dal 30 novembre 2019 su Amazon Prime Video, risponde a tutta una serie di quesiti che sicuramente i fan (e non) si saranno posti sulla nota influencer cremonese.

Il docufilm su Chiara Ferragni, diretto da Elisa Amoruso, racconta la storia personale e la carriera della nota influencer. Vengono svelate, per filo e per segno, le strategie adottate dalla Ferragni e dal suo team per condurre l’influencer all’apice del successo, e si parla anche di guadagni.

Quanto guadagna Chiara Ferragni?

Fare una stima totale e precisa del patrimonio di Chiara Ferragni non è affatto semplice. Basti pensare che i suoi guadagni provengono da differenti settori e che le cifre andrebbero successivamente sommate tra loro.

La Ferragni guadagna grazie alla sua linea di abiti da lei ideata, con il sito web, grazie agli sponsor, le pubblicità, i diritti sul suo film e naturalmente con i social.

Concentrandoci sui post social, la cifra da segnare sembra proprio sia 25 mila euro. Sarebbero questi gli euro, in valore di mercato, da sborsare per ciascun post scritto dalla Ferragni.

Per conoscere, quindi, i guadagni di Chiara Ferragni con i soli social, basterebbe conteggiare il numero di post pubblicati con i differenti social e moltiplicare il totale per 25 mila euro circa.

Ponendo che la Ferragni pubblichi un post al giorno dal valore di 25 mila euro, in un anno i suoi guadagni ammonterebbero a più di 9 milioni di euro. Altro che bruscolini, cifre da capogiro per l’influencer idolo delle ragazzine di tutto il mondo.