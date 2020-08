Chiara Ferragni, glutei troppo lievitati ‘Ha le protesi’: l’influencer chiarisce sui social

La foto in cui Fedez abbraccia Chiara Ferragni di spalle è diventata virale: Il lato B della influencer è in primo piano e sembra molto lievitato

Chiara Ferragni ha condiviso una foto nella quale sta per baciare il marito Fedez mentre sono abbracciati. Lei ha scritto come didascalia “My Love”. Una fan le ha chiesto se aveva messo delle protesi al suo lato B e lei ha dato una risposta lapidaria.

Lo scatto da un milione di like

I Ferragnez hanno reso le loro vacanze social, pubblicando moltissime foto su Instagram. Ha guadagnato un milione di Like, ma ha ottenuto anche moltissimi commenti di critica e domande imbarazzanti. Una sua fan non esita a definire lo scatto come:

“Impertinente”

Dopo i primi commenti di questo tenore i fan si sono concentrati sul commentare il Lato B dell’influencer. Complice la posa o la luce, parrebbe più “lievitato” rispetto ai precedenti scatti.

La foto ha attirato tantissimi fan e commenti, che hanno giudicato molto più bello il lato B dell’influencer e addirittura “più sporgente”.

Le domande impertinenti dei follower

Chiara ha pazientemente risposto a molti commenti non proprio delicati verso la sua persona:

“Ma è lievitato?” “Da dove è spuntato?” “Da quando hai tutto sto cu*o?” “Ma hai le protesi nel cu*o?”

A quest’ultima domanda Chiara ha dato una risposta piuttosto secca, facendo capire che non era ricorsa alla chirurgia plastica:

“Mai nella vita”.

Nel discorso è entrato anche il marito Fedez, che tramite una stories le dice:

“Amore sei finita nella pagina ‘culetti illegali’”

Tutto questo mentre la ragazza sta controllando il figlio Leone, intento a giocare sul seggiolone. Chiara ha guardato il marito interrogativa e Fedez rincara la dose parlando col figlio:

“Capito amore? Mamma questa volta è finita sulla pagina culetti illegali“

Un nuovo piccolo scandalo nella vita della coppia che trova sempre il modo di ridere della cosa.