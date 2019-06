Chiara Ferragni senza vergogna: lo slip scivola e scopre le parti intime

Chiara Ferragni ha lasciato tutti i fan senza parole con il suo ultimo scatto pubblicato in una instagram story. La moglie di Fedez mostra le sue forme

La fashion blogger Chiara Ferragni non si smentisce mai e, nelle ultime ore, ha postato varie Instagram stories che la ritraggono ad un centro benessere.

Stesa sul lettino, leggermente fasciata da una lingerie semi-trasparente e con il suo classico sorriso candido, Chiara si è mostrata stesa sul lettino con la schiena in su e il lato b godurioso grazie all’atto di un massaggio.

Chiara Ferragni fa impazzire il web

Certo è che questa immagine ha fatto impazzire il web e tutti i suoi 16 milioni di followers, chi in positivo e chi in negativo. Chiara Ferragni ha un fondoschiena che fa scalpore e questo è innegabile, ma molti si chiedono: è giusto ostentare così tanto il fatto di essere in un centro benessere e la propria posa sexy?

A questa domanda non c’è risposta, solo il sorriso di Chiara Ferragni che “guarda e passa” e si rilassa nel centro benessere fisico e in quello virtuale di complimenti che la bombardano sotto qualsiasi foto e commento.

Chiara si crogiola negli apprezzamenti

Diciamo che la fashion blogger (una delle più famose al mondo) non disprezza i complimenti e gli apprezzamenti, anzi: è particolarmente propensa a queste “manifestazioni di affetto” e lo ha dimostrato in più occasioni.

“Sei la dea della perfezione, Chiara! Continua così!”

“Mamma mia…”

“Ti meriti tutto”

“La meraviglia fatta persona”

Insomma, non si può certo dire che Chiara non riscuota successo tra gli svariati milioni di fan che la seguono e la supportano di continuo, nelle sue mille avventure particolarmente “di lusso” con il marito Federico Leonardo Lucia ( alias Fedez ) e il piccolo Leone Lucia.

Auguriamo a Chiara di continuare sempre così, per la strada del successo ( che, attualmente, è decisamente in salita) professionale e familiare, che è quello che desidera di più per la sua vita!