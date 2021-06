Chiara Ferragni in vacanza da sola: lo scatto da bollino rosso in doccia accende le fantasie dei fan

Chiara Ferragni in vacanza da sola: lo scatto da bollino rosso in...

La seducente influencer ha mandato in tilt i social con il sua ultima foto. Chiara Ferragni esagerata, si mostra senza veli sotto la doccia.

La bella imprenditrice digitale torna al centro dell’attenzione con uno scatto da censura sul suo profilo Instagram.

In questi giorni come è noto, è volata alla volta di Atene al fine di sponsorizzare la sua nuova campagna in edizione limitata di ”Chiara Ferragni per Nespresso”. Giorni durante i quali non ha perso l’occasione di regalare ai suoi oltre 24 milioni di followers panorami mozzafiato, e non parliamo di meri paesaggi.

Poche ore fa come accennato è tornata sotto la luce dei riflettori per aver pubblicato uno scatto social dalle sfumature, è dir poco, roventi. Scopriamo maggiori dettagli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chi ha scattato la foto ”senza veli in doccia”?

E quello che si sono chiesti gli utenti tra i commenti. Lei al momento, secondo quanto si evince dalle Stories sarebbe ritornata in Italia dalla Grecia, Fedez invece si troverebbe ancora in Puglia per preso parte all’evento organizzato da Radio Norba, ”Battiti Live 2021”.

La foto scattata durante la vacanza ha intanto conquistato oltre 785mila like e migliaia di commenti, che se da un lato omaggiano la bellezza disarmante dell’imprenditrice digitale, dall’altro ha acceso non solo i bollenti spiriti del pubblico maschile ma anche qualche polemica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni si è mostrata esattamente come mamma l’ha fatta in procinto di concedersi una doccia rinfrescante in questo caldissimo lunedì. Tutta la mercanzia in bella mostra eccetto il suo Lato B, censurato dall’emoticon di una pesca.

La foto scatena la polemica: ”Le stai provando tutte per superare Khaby”

Come tutti sanno, in queste ultime settimane sta spopolando sui social il celebre Tik Toker Khaby, il quale con la sua ironia semplice ha conquistato il cuore del pubblico italiano, diventando l’influencer più seguito sui social.

Che la Ferragni si sia sentita minacciata? E’ questa l’accusa mossa da centinaia di utenti i quali credono che dietro il suo continuo pastare di questi ultimi giorni non ci sia altro che una strategia ”per tornare la numero 1 degli italiani su Instagram” e non ”essere battuta”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Cosa penserà l’influencer delle durissime e pesanti accuse contro di lei? Nessuna risposta al momento da parte della Ferragni. Non resta che attendere.