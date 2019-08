Il piccolo Leone, il figlio della coppia Chiara Ferragni e Fedez, è davvero un bimbo bellissimo e molto intelligente, ma gli haters la pensano diversamente

Fedez e Chiara Ferragni sono abituati a ricevere commenti, insulti e parolacce di ogni tipo. Ma il loro piccolo Leone è troppo piccolo per capire ancora bene come funziona il mondo social, quali sono i pro e quali i contro. Il bambino è stato poche ore fa brutalmente offeso. Ecco cosa gli hanno detto.

Fedez e Chiara Ferragni: il piccolo Leone insultato suo social

E’ un bimbo bello, intelligente e molto simpatico Leone Lucia, figlio di Chiara Ferragni e Fedez. Però, per il lato dark dei social il piccolo di casa merita i peggiori insulti. Il papà questa volta però non ha usato l’arma dell’indifferenza e ha voluto ‘punire’ l’hater di turno postano in una storia il suo becero commento.

“Sei un bel down come tuo padre”

Il commento era chiaramente finalizzato ad offendere in primis le persone affette da sindrome di down usando la loro sindrome come un insulto, e in secondo loro voleva ferire padre e figlio.

La replica di Fedez e le scuse dell’hater

Il rapper ha replicato dopo pochi secondi al commento:

“Tu invece sei un coglione ma sono sicuro non avrai occasioni per riprodurti”

Per far vedere a tutti cosa si era permesso di scrivere l’utente, Fedez ha reso pubblico il commento senza nemmeno censurare il nome. Fedez ha motivato così la sua reazione:

“Don’t touch my Lello”

L’untete dopo un po’ ha cercato di scusarsi e riparare al danno:

“Scusami signor Fedez mi hanno preso il telefono per farmi uno scherzo. Rimuoverò il commento”

Ma sarà andata veramente così? Noi abbiamo dei seri dubbi. Quello che è certo è che il piccolo di casa ha dei genitori che lo amano tantissimo e che lo proteggeranno dalle ondate di odio che spesso le correnti social producono quasi spontaneamente.