Fedez toccatine alla moglie Chiara Ferragni in macchina, il cellulare riprende tutto – Foto

Chiara Ferragni in macchina con Fedez ha avuto uno scambio di coccole davvero molto imbarazzante. Tutto ripreso dalle telecamere

Chiara Ferragni e Fedez sono marito e moglie e hanno già un bambino. Negli ultimi giorni si vocifera che l’influencer possa essere in dolce attesa di nuovo. I due però hanno più volte smentito. Intanto, sono apparse nel web alcune immagini che ritraggono i due in atteggiamenti quantomeno imbarazzanti.

Chiara Ferragni e Fedez toccatine in auto

Il rapper e la influencer erano in viaggio per le strade di Los Angeles su una macchina quando è subentrata un pochettino una butta tegola: la noia. Che si fa allora in questi casi? Fedez ha un modo tutto suoi per combatterla. Quale? Stuzzicare la sua bella mogliettina Chiara Ferragni.

I due condividono praticamente tutto con i propri fan ma il protagonista assoluto della loro Leo, con cui tanto Chiara quanto Federico (vero nome del rapper) giocano divertiti e passano tutto il tempo libero a loro disposizione.

Fedez tocca Chiara in auto

Seduto sul sedile posteriore della vettura, Fedez gioca con la simpatica e bella mogliettina. E la stuzzica, scherzando, col cellulare tra le mani: Chiara dopo la prima toccatina, sobbalza e si gira immediatamente verso il marito.

Quando Chiara realizza che Fedez sta riprendendo tutto ovviamente scoppia in una sonora risata. L’ex giudice di X- Factor non è nuovo a questo tipo di scherzi e con Chiara ha sempre terreno fertile. Lei sta al gioco ed è proprio per questo che la coppia funziona.

In molti li paragonano agli indimenticabili Sandra e Raimondo. La loro simpatia è quantomeno paragonabile alla loro bellezza e al loro talento. Ecco alcuni screen delle storie che i due hanno creato pubblicando mostrando ai fan questo simpatico momento.