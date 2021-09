Chiara Ferragni e Fedez, scontro infuocato in barca: cosa sta succedendo

L’imprenditrice digitale e il noto rapper sono stati protagonisti di una lite molto accesa in barca.

Ecco cos’è avvenuto tra Chiara Ferragni e Fedez.

Nelle ultime ore stanno circolando alcune foto davvero incredibili che vedono immortalati Chiara Ferragni e Fedez.

Negli scatti, pubblicati dal settimanale Chi, ci sono l’imprenditrice digitale e il rapper mentre litigano in maniera davvero furibonda.

La coppia si trovava su un’imbarcazione, di preciso uno yacht, l’Altair, di proprietà dell’imprenditore Diego Della Valle.

Il settimanale Chi ha rivelato la dinamica dello scontro avvenuto tra Chiara Ferragni e Fedez:

“Un uragano si sarebbe abbattuto sui Ferragnez, che scatena in lui una rabbia furibonda e che fa esplodere lei in lacrime. Dopo le urla non torna il sereno, anzi: Fedez si isola e sparisce dai radar, resta in cabina quasi due giorni fino al ritorno a Milano.”