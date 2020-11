Chiara Ferragni e Fedez, la scelta del nome della figlia manda in visibilio i fan

Chiara Ferragni e Fedez sono in vacanza insieme, senza il piccolo Leone. Ma quale sarà il nome della nuova arrivata in famiglia? La scelta emoziona.

I Ferragnez si sono concessi una vacanza all’insegna del relax, tra massaggi e terme. La coppia, sempre più unita, è in dolce attesa.

Chiara Ferragni e Fedez, infatti, attendono la loro bambina. La famiglia si allarga e, dalla rete, arrivano i primi suggerimenti sul nome da dare alla nascitura.

Sarà scelto un nome normale od originale, come quello che è stato dato al primo figlio? Ecco i nomi consigliati dai fan.

Chiara Ferragni e Fedez, scelto il nome della bambina?

La famiglia diventa più grande per i Ferragnez, che attendono il secondogenito, che sarà una bambina, come annunciato da Chiara Ferragni su Instagram.

Già sono partite le toto scommesse sul papabile nome che sarà affibbiato alla piccola che entrerà – a breve a far parte della famiglia.

Gli utenti della rete e i fan di Fedez e consorte, infatti, si sono sbizzarriti e hanno suggerito a marito e moglie diversi nomi che potrebbero essere presi in considerazione per la piccola che arriverà.

In particolare, un account, denominato Ragazzo del 2022, preannuncia l’arrivo della bambina entro il mese di aprile del 2021 e anche il nome che le daranno: Aurora.

Ferragnez, gli altri nomi proposti per la bambina

Altri utenti della rete, seppur in modo ironico e goliardico, hanno proposto altri nomi da dare alla piccola in arrivo e che, forse, non saranno presi in considerazione dai Ferragnez.

Tra questi, sono stati menzionati nomi come Peppina e Gennara. Con molta probabilità potrebbe essere vagliato dai due il nome Aurora, che è molto più fattibile.

Intanto, Chiara e Fedez si rilassano alle terme, tra massaggi e bagni ristorativi, prendendosi qualche giorni di stacco dalla normale routine milanese.