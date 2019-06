‘Chiara Ferragni non si rasa mai la pat*ta’: Fedez svela imbarazzanti particolari intimi della moglie

‘Chiara Ferragni non si rasa mai la pat*ta’: Fedez svela imbarazzanti particolari...

Fedez dedica d’amore per Chaira Ferragni, il cantante e rapper, ha dedicato una serenata alla sua amata, ma con rime tutt’altro che romantiche

Fedez, il cantautore, rapper e giudice di diversi talent show, ha fatto una dedica d’amore alla sua amata Chiara Ferragni. I due sono una coppia molto affiatata e lo dimostrano anche i numerosi post che li vedono insieme anche al loro piccolo Leo.

Fedez dedica bollente a Chiara Ferragni

La bella coppia infatti ha scatenato i fan in queste ore proprio per una dedica d’amore fatta alla sua amata Chiara. Fedez infatti ha deciso di dedicare un attimo a sua moglie cantandole e suonandole una canzone. Doveva essere un momento particolarmente romantico, ma in realtà è diventato tutt’altro. Il cantante infatti ha iniziato a cantare la canzone con rime decisamente bollenti.

Il rapper ha infatti intrattenuto i suoi followers con una canzone molto particolare dedicata a sua moglie Chiara. La canzone infatti ha decisamente delle parole che hanno colpito i fan e i followers della coppia. La canzone abbozzata a chitarra da Fedez faceva diceva queste parole:

“Chiara è una ragazza riservata… è una ragazza un pò strana, aspetta sempre l’autobus dove non c’è la fermata… Chiara Ferragni è andata e non è più tornata… non si è mai rasata… soprattutto la patata…”.

Una canzone che ha divertito i fan e il popolo del web. Fedez non si prende mai sul serio e anche Chiara Ferragni è ironica sopratutto se si tratta di assecondare le bravate del marito. I followers hanno risposto molto bene alla canzone provocatoria di Fedez per Chiara, che si sono divertiti ad ascoltare e a vedere la reazione della bellissima influencer.

Fedez e Chiara: in progetto un secondo figlio?

Più volte è saltato in auge il gossip secondo il quale Chiara Ferragni sarebbe già incinta di un secondo figlio. Sarebbe un po’ troppo presto visto che Leone ha ancora pochi mesi, ma i due amano stupire i fan con mosse del tutto inattese.

Sia Fedez che Chiara però per adesso hanno smentito le voci riguardanti presunte gravidanze anche se non nascondono, come Belen e Stefano De Martino che l’idea di dare un fratellino o una sorellina a Leone c’è da sempre. Dobbiamo solo aspettare!