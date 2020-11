Chiara Ferragni e Fedez, il piccolo Leone ha un problema: ‘Deve rimuoverla’

Chiara Ferragni e Fedez sono seguitissimi, anche grazie al figlio Leone, spesso protagonista delle loro clip. Poco fa, il bimbo ha avuto un piccolo problema.

Leone è un bambino molto attivo e simpatico e spesso si rende protagonista di gag esilaranti, nonostante sia ancora molto piccolo.

Parliamo, ovviamente, del figlio di Fedez e Chiara Ferragni, i quali stanno aspettando anche l’arrivo della secondogenita.

Leone, però, brilla di luce propria e intrattiene i fan di mamma e papà col suo particolare caratterino. Il bambino, però, ha un piccolo problema…di cosa si tratta?

Leone, il figlio dei Ferragnez ha un problema

Vivace, solare e anche un po’ furbetto: questo è Leone, figlio di Chiara Ferragni e Fedez che, spesso, si rende protagonista di siparietti divertenti, che intrattengono i fan della coppia.

In questi giorni, pare che il bambino avesse un “problema“. Non si tratta di nulla di grave, ma ha fatto sorridere i fan della coppia.

Il papà ha pubblicato una storia nella quale ha rivelato che ha “99 problemi ma che le caccole non sono uno di questi“.

Pare, infatti, che il piccolo avesse difficoltà a liberare il nasino da una caccola. Pertanto, il papà l’ha invitato a rimuoverla, ma lui ha detto che non c’era più.

Fedez e Chiara Ferragni, l’impegno nel sociale

Marito e moglie sono molto impegnati nel sociale, soprattutto in questo momento difficile per tutti, quale il lockdown per il Coronavirus.

Fedez, in particolare, insieme a 70 artisti, ha realizzato l’iniziativa Scena Unita, che ha raccolto due milioni di euro, al fine di aiutare i lavoratori del campo della musica.

Il rapper, infatti, ha annunciato il progetto proprio durante X Factor 2020.

Ciò anche al fine di sensibilizzare le persone sulle problematiche che stanno affrontando i lavoratori della musica e, in generale, dello spettacolo, che non esercitano la loro attività da un bel po’ di tempo, a causa delle restrizioni legate al COVID-19.