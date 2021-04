Chiara Ferragni e Fedez sbarcano su Prime Video con un docureality

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire sul docureality in produzione, incentrato sulla vita di Chiara Ferragni e Fedez.

Chiara ferragni e Fedez sono la coppia del momento.

Dopo il rilascio del documentario Unposted dell’imprenditrice digitale e il successo di Celebrity Hunted e LoL – Chi ride è fuori, che hanno visto Fedez come assoluto protagonista, la coppia torna su Prime Video.

La notizia incredibile è stata lanciata da Davide Maggio, chi ha rivelato che la coppia sarà protagonista di un docureality.

Il successo di Chiara Ferragni e Fedez

L’imprenditrice digitale e il noto cantante italiano stanno vivendo un periodo d’oro.

Fedez ha appena partecipato al Festival di Sanremo in coppia con Francesca Michielin con il brano chiamami per nome. La coppia si è piazzata al secondo posto dietro ai vincitori, i Maneskin.

All’inizio dell’anno la loro partecipazione sembrava in bilico a causa della pubblicazione di alcune storie da parte di Fedez, che aveva compromesso il carattere inedito del loro brano.

La controversia si è successivamente risolta e la partecipazione di Fedez e Francesca si è rivelato un vero e proprio successo.

Nel frattempo anche Chiara Ferragni ha continuato a progredire sia nella sua vita professionale che in quella privata.

La donna ha dato alla luce la piccola Vittoria ed è riuscita ad aumentare il suo seguito sui social grazie ai fan che seguono sia i suoi progetti professionali che la sua vita assieme a Federico Lucia, Vittoria e Leone.

I guadagni della coppia sono stellari. Possiamo affermare con assoluta certezza siano una delle coppie più ricche del mondo.

Ora i loro introiti aumenteranno grazie alla realizzazione di questo nuovo e imperdibile docureality.

L’imprenditrice digitale e il cantante protagonisti di un docureality

In base a quanto dichiarato da Davide Maggio, Chiara e Fedez sbarcheranno nei prossimi mesi su Amazon Prime Video con un docureality incentrato sulla loro vita.

Fedez e Chiara documentano la loro vita sui social h 24 e quindi non deve essere un problema per loro che entrino in casa le telecamere dell’azienda al cui timone vi è Jeff Bezos.

La sfera pubblica e quella privata sono perfettamente omogene nella loro vita. I due vip si mostrano sempre se stessi, perché non potrebbero fare altrimenti, visto che sono seguiti sempre da una telecamera che li riprende costantemente.

Anche in questo sta il loro successo e i fan non possono fare a meno di seguirli con tanto affetto. Siamo sicuri che anche questo nuovo progetto si rivelerà una grande esperienza per entrambi.