Chiara Ferragni e Fedez, il nome scelto per la figlia lascia i...

Un nome che non poteva che rispecchiare l’estrosità di due genitori come loro: Fedez e Chiara Ferragni. Ecco cos’hanno rivelato i due vip.

Finalmente i due hanno voluto rivelare quale sarà il nome della piccola che farà compagnia al bellissimo Leone Lucia.

Come ogni dettaglio che riguarda la piccola in arrivo anche quello relativo al nome, che tutt’altro che trascurabile, la coppia ha deciso subito di renderlo noto. Ecco come si chiamerà l’attesissima secondogenita Ferragnez.

Chiara Ferragni e Fedez: come si chiamerà la figlia?

Con una storia di pochissimi secondi, Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di rivelare a tutti la decisione presa circa il nome della secondogenita. Oltre ad essere una delle coppia più social del momento, i due sono anche tra i più ricchi. Lei guadagna, secondo le indiscrezioni del web, intorno ai 18 milioni l’anno.

Nel suo ‘piccolo’ Fedez guadagna molti soldi con la sua immagine e la sua musica, per non parlare dei derivati dal suo marchio. Sono due giovani paperoni che amano però moltissimo la famiglia numerosa. Infatti, Chiara sognava da tempo di dare al suo Leo una sorellina. Ma come si chiamerà il piccolo gioiellino? Il nome scelto è piuttosto insolito.

Un nome strambo per la figlia in arrivo

Anche se c’hanno messo un po’ per dichiarare la 2 gravidanza, i due ormai non nascondono più nulla. Adesso anche il nome della piccolina è venuto fuori. A fare compagnia al piccolo Leone, sarà una sorellina che sicuramente farà impazzire i social con le sue foto.

Fedez ha messo una storia, in cui accarezza il pancione della sua dolce metà e pronuncia queste parole:

“Ciao Gennara, ciao Gennara”

lei di tutto punto ha risposto:

“non si chiamerà così state tranquilli”

ma subito lui ha ribattuto:

“Si si chiamerà Gennara con l’h”.

Ovviamente, i due hanno solo scherzato l’annuncio del nome però – quello vero- non tarderà ad arrivare visto che la piccola nascerà tra pochi mesi.