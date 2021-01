Chiara Ferragni BOMBA: ‘Io e Fedez abbiamo scelto il nome della bambina’

L’imprenditrice digitale e il cantante hanno fatto un’incredibile rivelazione sul nome della bambina che nascerà tra poco.

Chiara Ferragni, Fedez e Leone Lucia sono sempre al centro dell’attenzione dei media e adesso sarà un quarto componente ad aggiungersi al trio.

Si tratta della piccola che Chiara porta in grembo e che dovrebbe nascere tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo 2021.

I fan sono in trepidante attesa che abbia luogo il lieto evento e da mesi aspettano che la coppia riveli il nome della bambina.

A tal proposito, Chiara e Fedez hanno fatto una cocente rivelazione, che ha commosso i fan.

Chiara risponde alle curiosità dei fan

L’influencer ha chiesto ai suoi followers su Instagram di porle alcune domande relative alla sua vita privata e a quella professionale.

I fan non si sono fatti attendere e hanno immediatamente chiesto quello che in questo momento è l’argomento più gettonato, la loro secondogenita in arrivo.

C’è chi le ha chiesto se la gravidanza fosse programmata e prontamente Chiara ha risposto:

“Assolutamente programmata. Avremmo voluto farlo anche prima, ma la pandemia mi ha spaventato molto e lo abbiamo posticipato un po’.”

La curiosità più grande dei fan, però, è relativa al nome della piccola.

Chiara ammette: “Abbiamo scelto il nome della bambina”

A proposito del nome di battesimo che Chiara e Fedez metteranno alla piccola, l’imprenditrice digitale ha risposto:

“Il nome della bambina lo abbiamo scelto mesi fa.”

I fan non sono riusciti a trattenere l’entusiasmo e la commozione e molti di loro si sono precipitati a commentare le ultime foto dell’influencer come commenti del calibro di

“È stupendo, tra poco arriverà la sorellina di Leone, non vediamo l’ora di vederla.”

L’attesa dei fan si sente sempre di più, ma dovranno attendere almeno un altro mese prima che la loro curiosità venga soddisfatta.