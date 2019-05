Chiara Ferragni, Fedez ‘Leo rischiava di rimanere sordo a vita’: il messaggio dopo la visita dal medico

Tutti conoscono Chiara Ferragni e Fedez, ma non tutti ricordano il periodo passato in apprensione per il piccolo Leone? I momenti sconvolgenti sui social

Chiara Ferragni e Fedez hanno comunicato ai follower di aver portato il piccolo Leo dal medico per una visita di controllo all’udito: il bambino, per fortuna, sta bene e gode di ottima salute.

Ad ottobre del 2018 Leone, il cucciolo dei Ferragnez, è stato sottoposto ad un piccolo intervento alle orecchie subito dopo aver ragionato in vista di un prossimo futuro, nel quale questo “disagio”, a lungo andare, avrebbe potuto renderlo sordo.

A distanza di più di un anno, il bambino adorato da tutto il web per i suoi occhioni color oceano è tornato dal medico per un controllo e fortuna ha voluto che sia ( nuovamente ) andato tutto per il verso giusto.

Fedez, l’annuncio dopo la visita

A confidarlo ai loro follower sono stati proprio i Ferragnez, che hanno raccontato a tutti i follower che la visita medica di controllo è stata splendidamente superata da Leo.

Il primogenito, nonché unico erede della fortuna Ferragnez, sin dalla nascita, aveva presentato un piccolo disturbo che lo aveva obbligato a sottoporsi ad un intervento dopo soli pochi mesi dalla nascita: pare che il bambino avesse del liquido nelle orecchie che, se sottovalutato, poteva portarlo, una volta adulto, a contrarre dei gravi danni all’udito. A distanza di più di un anno dall’operazione, quindi, Leone è tornato in ospedale per un controllo medico di routine.

“È un bimbo sano. I suoi tubi auricolari sono a posto ed è andato tutto bene”.

Ha detto Chiara Ferragni, sollevata assieme a suo marito e padre ( Federico ) di suo figlio, nelle sue Instagram stories, postando ( immancabile ) una foto che ritrae Leone in braccio al suo papà.

Grande gioia per la bellissima influencer e per il marito, che si erano sentiti anche di condividere con tutto il loro seguito massiccio anche l’apprensione e i momenti di tensione vissuti nei mesi precedenti, quando Leo venne sottoposto ad un intervento chirurgico che, pur semplice, aveva spaventato molto i due neo-genitori.