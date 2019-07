Chiari Ferragni lo lecca a Fedez in auto: il video piccante finisce sui social – Foto

Chiara Ferragni e Fedez ormai sono seguitissimi sui social. I due adorano mostrare la quotidianità, certe scene però per alcuni sono decisamente spinte

La bellissima influencer Chiara Ferragni, in questi giorni, si sta godendo un bellissimo viaggio in Giappone, una nazione davvero incredibile, facendo tutto quello che ha sempre sognato di fare da piccola: come vestirsi da Sailor Moon. Vederla con la parrucca della paladina della giustizia, insieme a Fedez con il suo look platino, sembra di vedere un incontro realistico tra Bunny e Goku in versione super sayan. Intanto però, tra un viaggio e l’altro, non mancano le provocazioni.

Fedez lo esibisce e Chiara Ferragni lo lecca, il video piccante

Un video che non poteva che diventare subito virale. La celebre coppia, ormai, sui social ama intrattenere i propri follower mostrando ciò che avviene nel loro quotidiano. Durante il viaggio in Giappone ne stanno succedendo di tutti i colori e in macchina può accadere di tutto. Questa volta, è stato Fedez a provocare la bionda influencer che ovviamente ha risposto per le rime alla provocazione.

Fedez le ha fatto il segno del dito medio che indica una particolare zona del corpo maschile e Chiara, piuttosto che arrabbiarsi l’ha praticamente leccato.

Chiara e Fedez con Leone in giro per il mondo

I due ovviamente scherzano, in parte sanno che questi loro gesti finiscono per alimentare la macchina del gossip. Però è bello vedere il loro singolare modo d’amarsi. I due, infatti, non sono smielati, almeno non sempre e vivono da genitori senza troppi conformismi. Il loro piccolo Leone è davvero fortunato.

Grazie al lavoro dei due, ha già girato mezzo mondo come sottolineano spesso i fan dei due. Magari qualcuno avrà da ridire per il gesto ‘particolare’ ma c’è da considerare che i due si comportano esattamente come due giovani della loro età ed è, il loro, solo un modo per esternare il loro essere al 100%. Quindi evitiamo bigottismi!