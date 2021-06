Chiara Ferragni è volata a Madrid: primo viaggio di lavoro all’estero

L’impreditrice digitale, come è stata definita Chiara Ferragni è volata a Madrid.

Non passa giorno che l’influencer non posti un’immagine di se ritratta mentre prosegue nella sua vita.

Chiara Ferragni: non solo Influencer

Sapevate che la Ferragni dal 2017 è amministratore delegato della Tbs Crew, che si occupa della gestione del magazine online The Blonde Salad? Questo era stato il primo nome dato da Chiara Ferragni alla sua prima “avventura”, il blog.

Inoltre ad aprile l’imprenditrice era entrata nel board del gruppo Tod’s.

Come ha avuto modo di annunciare Chiara Ferragni, sempre grazie ai social in cui si destreggia alla perfezione:

“Un nuovo capitolo è appena iniziato e sono così felice di essere il mio capo al 100%”.

Dunque felice di essere diventata l’unica proprietaria della sua società, la Tbs Crew. Si trattava di un obiettivo cui ambiva, un traguardo raggiunto, uno dei tanti, che come spesso capita in casa ” Ferragnez”, ha voluto condividere e festeggiare con il suo enorme seguito social.

Un lavoro a tempo pieno

Superata la definizione di “influencer” , in questi anni Chiara ha potuto registrare un’incredibile crescita e di successo della società.

Molti aspirano a un ruolo come il suo, gli influencer sono di ispirazione per una fascia di fan, al punto che questa che si può quasi definire una ” filosofia” lavorativa.

Una tendenza che in Spagna ha dato il via all’apertura di un corso di laurea per diventare influencer, proprio come Chiara Ferragni.

Per cui se anche voi sognate di diventare milionari grazie ai social, e non volete puntare solo sul biglietto vincente di un concorso come il SuperEnalotto, è nato Intelligence Influencers: Fashion & Beauty, il primo percorso di studi che formerà influencer di professione.

A lanciarlo è l’Università autonoma di Madrid all’interno della Scuola di economia. Che sia volata a Madrid per fornire qualche lezione?

Intanto la bella Chiara raccoglie i frutti del suo impegno e del suo ingegno!