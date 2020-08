Chiara Ferragni e Fedez nella bufera: soggiorno extralusso, la cifra a notte e a 3 zeri

Chiara Ferragni e Fedez e il lussuosissimo soggiorno nella masseria salentina da 1000 euro a notte: rifiutato il piccolo Leone, costretto a rimanere a casa

Nei giorni scorsi, Chiara Ferragni e Fedez hanno soggiornato in Salento in una masseria lussuosissima, dove per soggiornare, a notte, si arriva a pagare anche 1000 euro.

Non li ha potuti seguire il piccolo Leone, che pare non sia stato accettato dal resort e sia stato costretto a rimanere a casa…

La vacanza lusso in Salento

Il soggiorno di Chiara Ferragni e Fedez in Salento si è rivelato un vero e proprio evento mediatico. La coppia ha trascorso qualche giorno in Puglia, inizialmente per motivi diversi, dopo di che si è riunita.

L’imprenditrice digitale, infatti, ha preso parte alla suggestiva sfilata della Cruise Collection di Dior di Lecce, mentre il cantante ha trascorso alcuni giorni a Otranto per registrare la sua esibizione al concerto Battiti Live.

Dopo i rispettivi impegni, i due si sono riuniti in Salento per prendere parte a un evento esclusivo della maison di moda nel cuore barocco di Lecce. Per l’occasione, Chiara Ferragni e Fedez hanno soggiornato in una masseria lussuosissima.

La masseria rifiuta Leone

I due influencer hanno soggiornato in una masseria da urlo, risalente al XVI secolo, che al suo interno ospita anche una cappella intitolata a Santa Barbara.

La masseria è una vera e propria pietra miliare della storia salentina e ha accolto l’imprenditrice e il cantante in una delle suite, dove una notte costa più di 1000 euro.

Tra gli ospiti della masseria, inoltre, non possono esserci i bambini: non vengono accettate, infatti, prenotazioni per ospiti al di sotto dei 12 anni di età.

Il motivo? Sarebbe la presenza delle vecchie mura che circondano il giardino, delle piscine non custodite e delle attrazioni d’acqua. Pare, quindi, che proprio per tale ragione il piccolo Leone non abbia potuto seguire i genitori nel loro tour salentino.