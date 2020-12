“Non notate nulla?”. Chiara Ferragni e Fedez “linciati” per questa foto: il dettaglio (nell’albero) che scatena il delirio

A ridosso delle festività natalizie, i coniugi Ferragnez condividono una foto di famiglia, regale e in grande stile. Un dettaglio, tuttavia, scatena la vena polemica dei web-indignados. L’ultima frontiera del delirio.

Nervi a fiori di pelle in tempo di crisi. Ogni pretesto è buono per puntare il dito contro i miliardari del web. Ne sanno qualcosa Chiara Ferragni e Fedez. La loro colpa? Aver postato la foto del loro albero di Natale 2020.

L’albero natalizio dei Ferragnez, fastoso e adorno, ha dato origine ad un’interminabile polemica e scatenato un diluvio di commenti negativi. E così, ecco scattare il linciaggio: critiche, insinuazioni e disapprovazione.

Chiara Ferragni e Fedez massacrati per questa foto: il dettaglio (nell’albero) che scatena le polemiche

No, per i “bastonatori” del web gli sprechi non si possono tollerare. Soprattutto se si è popolari a livello internazionale e si dà il cattivo esempio. Le critiche più pungenti, infatti, arrivano per gli addobbi e le decorazioni luminose dell’albero di Natale 2020 dei popolari influencer.

I loro haters colgono la palla al balzo per togliersi un sassolone dalla scarpa. Centinaia di instagramers, attenti e sensibili al tema degli sprechi, decidono di rimproverare i Ferragnez e dare la stura al proprio disappunto:

“Ma buttate ogni anno tutti gli addobbi?? Noi poveri abbiamo stesso albero da dieci anni!”

Insomma, il tipico “delirio da web”. Il consueto polverone social che travolge la popolare coppia. Gli internauti non riescono a capacitarsi e li invitano a ragionare:

“Ma con le palline vecchie cosa ci fate?? È uno spreco buttarle!!”

Questi sono solo alcuni dei commenti urticanti piovuti sui profili social della coppia. Come ogni post di una certa rilevanza, i leoni da tastiera non potevano esimersi dal commentare e, come sempre, lo hanno fatto con irruenza e una certa vena polemica.