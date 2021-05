Chiara Ferragni, il decollète esplode nel top troppo stretto: la foto infiamma i social

La celebre influencer incendia i social con uno scatto che ha fatto in pochi minuti il giro del web: ‘Una dea suprema’.

Chiara Ferragni è tra i volti social più amati seguiti a livello internazionale, con i suoi oltre 23milioni e mezzo di followers.

Di recente ha fatto parlare di se per la sua lussuosa borsa, sfoggiata tra le vie di Milano, la quale per il suo valore economico ha fatto storcere il naso a molti.

Poche ore fa invece, meravigliosa come sempre, ha regalato una bellissima visione ai suoi followers, postando alcuni scatti dalle sfumature sensuali.

Il dettaglio piccante non è sfuggito proprio a nessuno.

Chiara Ferragni da Infarto: ‘Very hot’

Come tantissimi italiani, anche i Ferragnez ieri sera hanno seguito gli Eurovision 2021, che hanno visto trionfare l’Italia con i Maneskin.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Per l’occasione l’amata imprenditrice digitale ha sfoggiato un outfit che ha mandato in tilt i fan, o meglio il suo micro top, ha bloccato il traffico sui social.

La bella influencer ha indossato infatti una magliettina corta grigia recante un buco proprio sul suo decollète, lievitato a causa dell’allattamento, che la scollatura sembra quasi non riuscire a contenere.

La foto ha fatto in pochissime ore il boom di like, oltre ai centinaia di commenti che mettono in risalto le curve della Ferragni, in perfetta forma nonostante siano trascorti pochissimi mesi dal parto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

L’appello dei followers a Chiara Ferragni

Il post oltre a stuzzicare i fan, è stato teatro anche di una singolare richiesta alla nota imprenditrice digitale.

Per la sua enorme ‘influenza’ sui social, gli utenti la vorrebbero nelle vesti di conduttrice nell’arco del prossimo Eurovision 2022.

Al momento non si sa se Chiara Ferragni abbia o meno valutato l’idea, o cosa farebbe se le venisse realmente proposto. I fan attendono commenti in merito. Staremo a vedere.