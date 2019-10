‘Incinta del secondo figlio’: Chiara Ferragni felice, l’annuncio dell’amica Clio Makeup entusiasma l’influencer

Chiara Ferragni si è svegliata stamattina con una bella notizia: in arrivo il secondo figlio, l’annuncio della make up artisti le mette il buon umore

Un annuncio che non poteva che mettere il buon umore alla bella influencer Chiara Ferragni. E’ noto a tutti che la moglie di Fedez ama tantissimo i bambini, basta guardare come tratta il suo bellissimo Leone Lucia per farsi un’idea. La influencer stamattina, come tanti altri utenti, ha avuto una bella notizia, l’annuncio dell’amica: seconda gravidanza in arrivo.

Chiara Ferragni entusiasta per l’annuncio della seconda gravidanza di Clio

Non poteva resistere Chiara Ferragni. Alla notizia non ha potuto che commentare positivamente. Eh già la sua amica e collega, Clio Zammatteo in arte Clio Makeup. La giovane influencer e blogger ha infatti comunicato una notizia straordinaria ai suoi fan.La giovane e bravissima make up artst è molto attiva sui social, spesso e volentieri la bravissima Clio posta foto e momenti della sua giornata sui social, per comunicare con i fan.

La giovane influencer infatti tratta diversi temi con i suoi fan, che vanno dal trucco a come essere una brava mamma. La giovane infatti dopo tanti anni di matrimonio ha finalmente realizzato il sogno di diventare mamma della splendida Grace che oggi ha 2 anni. La bella Clio è legata infatti sentimentalmente al game designer Claudio Midolo ed entrambi sui social hanno fatto una comunicazione importante ai loro fan.

Clio è incinta

La bellissima makeup artist insieme al marito e alla piccola Grace, nelle prime ore di stamattina hanno comunicato ai loro fan, di aspettare il secondo figlio. I due infatti lo hanno fatto con un video divertente, dove la piccola Grace super contenta ha dichiarato che nel 2020 sarà una “Big sister”, una sorella maggiore che dovrà insegnare tante belle cose alla sua sorellina o al fratellino.

In poco tempo però la bellissima Clio ha ricevuto milioni auguri da parte di tutti i suoi fan e non solo. Molti suoi colleghi e influencer hanno fatto i loro sentiti auguri per la gravidanza.

La stessa Ferragni infatti ha immediatamente commentato il video della truccatrice inondando il profilo di Clio di cuoricini rossi:

“Che meravigliaaaaa! Auguri tesoro”

Anche Beatrice Valli ha fatto tantissimi auguri a Clio:

“Auguri di cuore da tutti noi!”.

Insomma la bella Clio ha fatto svegliare i suoi fan con una bellissima notizia e in molti non vedono l’ora di conoscere il sesso del nascituro.