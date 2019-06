Chiara Ferragni in clinica per un trattamento necessario: ecco cosa è successo alla moglie di Fedez

Chiara Ferragni in clinica per un trattamento necessario: ecco cosa è successo...

Chiara Ferragni è molto seguita sui social e tutto quello che fa viene visto da tutti i suoi follower. Poche ore fa è andata in clinica, ecco perchè

La bellissima Chiara Ferragni è una influencer molto seguita non solo in Italia. la moglie di Fedez ha mostrato a tutti cosa le è successo poche ore fa, quando si è sottoposta ad un trattamento davvero molto particolare in una clinica speciale.

Chiara Ferragni in clinica: ecco è successo alla moglie di Fedez

La bellissima Chiara Ferragni ha una bellezza naturale prorompente che l’ha sicuramente aiutata ad avere un grande successo. La bella Chiara però, ovviamente, lavorando con la sua immagine, non si può permettere molte imperfezioni. Ed è per questo che tenta di ritardare gli effetti nefasti del tempo che avanza con trattamenti e accorgimenti estetici all’avanguardia.

La moglie di Fedez, infatti, si è sottoposta, poche ore fa ad un trattamento molto particolare. La mamma di Leone aveva bisogno di intervenire su una parte del suo corpo: i suoi glutei. La influencer, infatti, è andata in una clinica specifica, La Villa Brasini beauty clinic.

Chiara e gli insulti sui social

Nonostante l’innegabile bellezza fisica, Chiara Ferragni ha i suoi trucchetti per preservare corpo e mente. In questa clinica molto bella, la Ferragni ha fatto un massaggio particolare con uno strumento all’avanguardia che le ha permesso di rigenerare la pelle e prevenire la cellulite.

Nonostante il suo aspetto sia impeccabile, Chiara riceve tutti i giorni moltissimi insulti. Il motivo? Evidentemente qualcuno soffre un po’ nel vedere la sua vita così piena di cose belle. L’invidia è un sentimento molto comune, nonostante sia negativo.

Le criticano di tutto, da ciò che si mangia e ciò che fa per il figlio Leone. A volte, anche le cose più assurde le criticano. Insomma, mettere in piazza la propria vita può essere vantaggioso, ma ha i suoi aspetti negativi.