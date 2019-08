Chiara Ferragni irriconoscbile: ‘Capelli corti e tuta da maschio’ la sconvolgente versione da ragazzina

Chiara Ferragni irriconoscibile nelle dichiarazioni rilasciate in un’intervista. Ecco tutti i particolari che svelano segreti del suo passato

Chiara Ferragni rilascia un’intervista e svela particolari impensabili della sua vita.

La Ferragni e un impero dal nulla

Chiara Ferragni, classe ’87, è bionda ,bella e famosissima in tutto il mondo.

Ma non è stato sempre così.

Su GRAZIA la cremonese rilascia una lunga intervista e confida alcuni aspetti di sé e della sua vita prima del grande successo che nessuno poteva immaginare.

Lei si definisce “imprenditrice digitale”: a dispetto di come si immagina non vuol dire soltanto “mettere foto sui social per ottenere follower” ma comprende una serie di attività legate al mondo della moda e del mondo digitale.

Una figura professionale talmente nuova ed interessante da essere diventata la protagonista di un film-documentario presentato al Festival del Cinema di Venezia questo anno.

“Chiara Ferragni-Unposted” di Elisa Amoruso che uscirà in Italia il 17 settembre e successivamente in tutto il mondo.

La Ferragni, blogger del sito The Blonde Salad dal 2009, influencer è anche creatrice del marchio di moda Chiara Ferragni Collection.

Rivela di aver da sempre amato fare fotografie e come inizialmente sia stato molto duro farsi conoscere e far si che il mondo riconoscesse le sue capacità.

Il padre dentista pensava che queste attività digitali non l’avrebbero portata da nessuna anche se la passione per gli album di foto Chiara dice di averla ereditata dalla madre scrittrice.

Dopo i primi periodi di insicurezze e sconforto, Chiara ha iniziato a vedere i frutti dei suoi sacrifici: non più sfilate seguite dietro le quinte ma inviti ufficiali a partecipare.

La prima a credere in lei fu Alberta Ferretti invitandola sul Red Carpet a Cannes ,dopodiché e l’inizio della sua inarrestabile carriera.

Chiara ad oggi è stata oggetto di studio della Business School ad Harvard ed ha ottenuto le maggiori copertine delle riviste italiane e mondiali:

Nella vita privata è sposata con Fedez uno dei più apprezzati rapper italiani ed hanno un figlio, Leone di 15 mesi, che è già una star dei social.

Le insicurezze e la lotta contro il bullismo

La oggi 32 enne Chiara Ferragni è la regina indiscussa dei social, con 17 milioni di followers che seguono i suoi profili Instagram ed i suoi blog e che la ammirano in tutta la sua bellezza ed eleganza.

Chiara ammette che da ragazzina però era molto diversa da come la conosciamo oggi:

“Mi sentivo brutta. Avevo i capelli corti, indossavo sempre tute”

e continua con grande sincerità :

“Ero un maschiaccio, cercavo di essere il figlio maschio che mio padre non aveva avuto”

E sul rapporto con gli haters che sui social la criticano facendo addirittura gruppi dedicati a questo.

Chiara ha sempre cercato di prendere le critiche, anche quelle più cattive con ironia ma vorrebbe davvero impegnarsi per progetti contro il cyberbullismo:

“Penso alle ragazzine di 12-13 anni… le conseguenze ai commenti negativi possono essere devastanti…”

Siamo sicuri che anche questi progetti avranno un enorme successo e contribuiranno a far conoscere una Chiara diversa con le sue fragilità e la sua semplicità.