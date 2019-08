Chiara Ferragni ‘Ha contratto il virus’: costretta a letto durante la vacanza con Fedez

Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e influencer, pare abbia contratto un brutto virus in vacanza ad Ibiza. Ecco cos’è successo

Chiara Ferragni è, senza dubbio, una delle personalità più amate che hanno trovato lavoro nel mondo web. Ma, di pari passo alle persone che la seguono con fiducia e con stima, naturalmente ci sono anche quegli utenti che non la tollerano.

In particolar modo, Chiara viene additata in continuazione a causa dei continui viaggi con il marito e il figlio che ostenta sul suo profilo Instagram. Ma, in barba alle aspettative, pare che questa volta gli haters le abbiano tirato delle macumbe non indifferenti.

Chiara è in vacanza con il marito Federico ad Ibiza e con il figlio Leone

Chiara Ferragni, in vacanza ad Ibiza con il marito Federico ( Fedez ) e il figlio Leone Lucia , pare abbia contratto un brutto virus intestinale che l’ha spinta a stare per un po’ chiusa nel loro lussuoso albergo.

E’ molto probabile che l’influencer, nonchè imprenditrice digitale, sia stata contagiata da Fedez, che aveva contratto un fastidioso virus intestinale nella tappa siciliana delle loro ferie.

Per fortuna, Chiara può contare sul sostegno di suo marito e dei loro amici “trapiantati” fuori dal territorio italiano come lei ed il marito, nonché sull’immenso amore del pargoletto biondo che ha dato alla luce con il marito Fedez.

Non è da considerarsi una delle vacanze migliori per Chiara Ferragni

Insomma, non una delle vacanze migliori per la Ferragni, che si aspettava da Ibiza qualcosa in più rispetto ad un virus intestinale. Difatti, su Instagram, nelle stories, Chiara appare visibilmente provata.

Alcuni dei suoi followers più “fedeli” si sono subito preoccupati per lei, come ammette la stessa influencer, scrivendole sia in direct sia tramite commento. Una grande famiglia virtuale, quella di Chiara Ferragni, che non manca mai di farle sentire il suo calore.