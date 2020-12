Chiara Ferragni nella bufera: 100mila euro per una borsa, sfregio alla miseria!

L’imprenditrice digitale è stata trascinata nella bufera mediatica a causa di uno scatto che ha pubblicato ingenuamente.

Chiara Ferragni non ci pensa e carica una foto che in molti non avrebbero voluto vedere.

La moglie di Fedez, elogiata da un lato per il suo impegno civile e denigrata dall’altro per gaffe e scelte discutibili, non smette di essere al centro dell’attenzione mediatica.

Di recente, Chiara ha caricato una foto che la immortala con addosso una borsa del valore di 100mila euro, che ha scatenato la polemica.

La borsa da 100mila euro attira le polemiche

Da poco, Chiara Ferragni ha postato uno scatto che conferma quando talvolta le sue azioni siano compiute in maniera ingenua.

L’influencer era assieme alla sorella Valentina, in via Montenapoleone, a Milano, a fare gli acquisti di Natale.

Senza pensarci, Chiara si è fatta scattare una foto, in cui compare con una borsa Birkin Hermes, in pura pelle di coccodrillo, del valore di ben 100mila euro!

Immediate le reazioni incredule dei followers

I fan dell’imprenditrice digitale e madre di Leone hanno reagito con aria sbigottita alla foto di Chiara, sottolineandone i vari aspetti negativi.

C’è chi è rimasto sconcertato dalla mancanza di sensibilità dell’influencer per le questioni ambientali ed etiche:

“Sfoggiare una borsa di coccodrillo del Nilo – animale oggi tristemente in via dj estinzione – non è davvero la cosa più coerente dopo che porti tuo figlio nelle fattorie.”

Chi, invece, lo ha ritenuto un vero e proprio schiaffo alla povertà:

“Sotto questo triste Natale, con migliaia di persone senza lavoro, con una pandemia in corso, ostentare 100mila euro di borsa è veramente fuori luogo.”

Nonostante ciò, la foto ha riscosso numeroso successo e ha ottenuto ben 407mila likes!