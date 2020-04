Chiara Ferragni foto dopo la doccia in bagno: il dettaglio che non sfugge ai fan

Chiara Ferragni foto dopo la doccia in bagno: il dettaglio che non...

Chiara Ferragni ha conquistato i social con la sua foto in accappatoio i bagno. Il capo firmato non passa inosservato: ‘Costa un botto’

Chiara Ferragni è tra le influencer più seguite sui social. Nell’ultimo periodo è molto attiva sul suo canale Instagram, dove condivide con chi la segue il suo quotidiano insieme alla sua bellissima famiglia, Fedez e il dolcissimo Leone.

La fashion blogger torinese, è ritornata recentemente sotto i riflettori, grazie ad uno dei suoi ultimi post con il quale ha mandato in visibilio i social.

Lo scatto in bagno in accappatoio non ha lasciato indifferenti i fan, i quali subito hanno notato al di la della sua bellezza il capo firmato non proprio economico. Quanto costa l’accappatoio di Chiara Ferragni? Scopriamolo.

Chiara Ferragni manda in tilt con il suo accappatoio: quanto costa?

La bella influencer torinese ha lasciato i suoi fan senza parole con uno dei suoi ultimi post su Instagram.

Alcuni scatti allegri e irriverenti in compagnia del suo piccolo Leone, che dolcissimo e riccioluto ha conquistato tutti con i suoi occhioni azzurri e le sue faccette buffe.

Non solo Leone, ma anche un altro dettaglio non ha lasciato indifferenti i fan, ovvero l’accappatoio di Chiara Ferragni.

Il capo firmato Versace ha lasciato i fan senza parole, non solo per la sua particolare bellezza ma anche per il costo. Un capo tutt’altro che economico il cui valore si aggira sui 400 euro (l’articolo continua dopo la foto):

I Ferragnez solidali contro il Coronavirus

Da sempre molto criticati perchè accusati di ostentare il loro ‘lussuoso tenore di vita’, i Ferragnez sono stati completamente rivalutati da molti, a seguito della loro brillante iniziativa solidale attraverso GoFoundMe, finalizzata alla raccolta di fondi per l’apertura di un nuovo reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano.

Un progetto che ha riscontrato un grandissimo successo e che in poche settimane ha visto l’adesione di oltre 200 mila di donatori. I soldi raccolti hanno permesso la costruzione di un reparto Covid-19 con 60 posti letto.

Un atto di generosità che non è risultato indifferente agli occhi di chi li segue e di chi li ha per lungo tempo criticati e oggi invece li ringrazia.