Chiara Ferragni, brutta caduta: costretta a fare un’ecografia di controllo

Paura per l’amata influencer cremonese e la baby girl in arrivo. Dopo la caduta, necessaria l’ecografia di controllo. Ecco come stanno mamma e figlia.

Chiara Ferragni è tra le influencer più seguite e apprezzate dagli italiani.

Spesso al centro delle critiche, nell’ultimo periodo è stata rivalutata da parte dei suoi stessi haters, dato la generosità e sensibilità dimostrata da lei e da suo marito, il rapper Fedez.

Come ormai tutti sanno, presto la bella imprenditrice diventerà mamma per la seconda volta, e regalerà al suo piccolo Leo una sorellina.

Poche ore fa, la Ferragni ha però preoccupato i suoi fan condividendo un post su Instagram in cui ha rivelato di essere caduta, e che dato lo stato interessante ha deciso di effettuare una ecografia per accertarsi che non fossero state conseguenze.

Paura per la Baby girl

Un piccolo incidente, la caduta, che può capitare a chiunque, ma che purtroppo in alcune situazioni mettono sempre una certa ansia ed una certa paura, come nel caso della gravidanza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Dopo la piccola caduta la moglie di Fedez ha deciso per sicurezza di effettuare un controllino dal suo ginecologo effettuando un’ecografia in 3D.

Fortunatamente nulla di cui preoccuparsi solo un piccolo spavento, mamma e figlia stanno bene.

Le foto in 3D emozionano i fan

Ad accompagnare il post anche le immagini della ecografia che mostrano il dolcissimo visino della piccola Ferragnez la quale emoziona tutti con il suo sorriso.

I fan, nel commentare il post si mostrano sempre più curiosi rispetto al nome che mamma Chiara e papà Federico hanno scelto per lei. Quale sarà il nome della little sister di Leo?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Per ora ancora nessun indizio sul nome della piccola, che stando agli occhi attenti dei fan, somiglierebbe di più a al rapper milanese piuttosto che a mamma Chiara. Sarà così? Staremo a vedere.