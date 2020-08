Chiara Ferragni, barca in avaria ‘Sta affondando’: paura per l’influencer

Disavventura per Chiara Ferragni, la barca rischia di affondare: attimi di paura per la nota influencer e i suoi amici

Nella giornata di ieri, Chiara Ferragni ha condiviso una serie di IG stories che documentano quanto è accaduto durante un’escursione a Caprera insieme ai suoi amici: la barca ha avuto un’avaria e ha imbarcato acqua.

La disavventura di Chiara Ferragni

La nota influencer cremonese sta trascorrendo qualche giorno di relax nella bellissima Sardegna insieme alla sua famiglia e i suoi amici. I Ferragnez si trovano a La Maddalena e prosegue, non senza intoppi, il loro tour vacanziero. Chiara Ferragni non manca mai di condividere gli attimi più importanti delle sua vita quotidiana con il web e ha pensato bene anche di documentare la disavventura di cui è stata protagonista insieme ai suoi amici.

Ma mentre il noto rapper Fedez e Leone sono rimasti in albergo, l’imprenditrice digitale ha deciso di fare un’escursione a Caprera: ecco cosa è accaduto.

Il racconto della nota influencer

Dopo la lussuosa vacanza in Puglia, Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto di proseguire la loro vacanza in Sardegna, così come mostrano i diversi scatti condivisi sui social.

Ieri, la nota influencer ha pubblicato una serie di foto che la ritraggono insieme ai suoi amici: Veronica Ferraro, Filippo Fiora, Francesca Capelli, Manuele Mameli e Martina Maccherone, mostrando tutta la sua felicità. Ma poco più tardi, il gruppo ha vissuto momenti di paura in quanto la barca ha avuto un’avaria e ha imbarcato acqua.

L’imprenditrice cremonese non si persa d’animo ma ha ironizzato su quanto accaduto sulle note di My Heart Will Go On, una delle canzoni sonore del celebre film diretto da James Cameron, Titanic. Al rientro, il marito le ha scattato una foto accompagnata dalla seguente didascalia: “Quando fai una giornata al mare e la tua barca affonda” .