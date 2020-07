Chiara Ferragni, le foto senza veli nella bufera: “Un po’ di contegno!”

Chiara Ferragni è stata attaccata dagli haters per gli scatti bollenti postati su Instagram “Perché ti fai fotografare cosi?”

Chiara Ferragni è spesso stata attaccata dagli haters ed ora sono nel mirino i suoi ultimi scatti bollenti. Ora è stata criticate per uno scatto in cui appare senza vestiti di spalle in una vasca, mentre guarda il panorama.

Il lavoro di ambasciatrice del turismo

Chiara Ferragni ha preso a cuore il suo lavoro di ambasciatrice del turismo italiano. È stata protagonista di una polemica molto pesante per i suoi scatti con la Venere di Botticelli alle spalle.

Si è chiesto all’influencer di prestarsi ad una serie di pubblicità per aiutare il turismo che dopo i mesi di lockdown sta vivendo dei seri problemi. Chiara Ferragni grazie al suo ampio pubblico, benchè sommersa da critiche, riesce a portare nuovi visitatori. Dopo la polemica gli Uffizi hanno visto un incremento negli ingressi e nell’acquisto dei biglietti.

Ora la Ferragni si trova in Puglia, nel Salento e pubblicizza via Instagram la zona mentre si trova in un resort di extra lusso immerso nel verde.

La risposta agli haters

La Ferragni è nota per rispondere con sagacia e ironia ai suoi haters, ma questa volta non ha risposto, lasciando che molti suoi fan la difendessero, rispondendo a commenti che hanno questo tenore:

“Non riuscivo a c…e” “Influencer dei lassativi” “Ma perché ti fai fotografare così?” “Sei una madre. Devi avere contegno”

In poche ore ha raggiunto 983 Like, ma anche numerose critiche perché la foto sarebbe troppo piccante per apparire sui social. La Ferragni è stata difesa dai suoi follower, dando vita ad uno scambio piuttosto acceso con frasi tipo

“Ma perché non vi fate un po’ i fatti vostri?” “Lei è Madre Natura. Può fare tutto”

A raffreddare la discussione, sono stati semplicemente i commenti di persone che hanno apprezzato lo scatto, che hanno lentamente fatto passar in secondo piano i commenti negativi.