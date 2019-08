Chiara Ferragni ‘Si vede l’assorbente’: l’imbarazzante incidente notato dai fan – Foto

Chiara Ferragni ha pubblicato poche ore fa una foto molto particolare che ha messo subito in evidenza un particolare strano: ecco cosa hanno notato i fan

La bella Chiara Ferragni pubblica sui social tantissime foto al giorno: è il suo lavoro. Ma questa volta, probabilmente, non si è accorta di un piccolo inconveniente. Nulla di particolare, ma ai fan non sfugge nulla. L’occhio del web, talvolta, vede anche oltre i tessuti.

Chiara Ferragni, la foto mostra un particolare rigonfiamento pubico: ‘E’ l’assorbente’

Una bellissima Chiara Ferragni quella che vediamo nelle foto scattate in questi giorni,t ra relax e lavoro. L’influencer è sempre attivissima sui social, è il suo mestiere in fondo e l’è sempre piaciuto tantissimo. I suoi fan amano vivere insieme a lei attimi di spensieratezza, di felicità, emozione.

Insomma, la sua vita ormai scorre dietro un obiettivo che comprende non solo la sua immagine ma anche quella di Fedez e il piccolo bellissimo Leone. Con tutte queste foto però può capitare di fare una foto in cui sfugge un piccolo dettaglio e forse ieri la Ferragni ha commesso proprio questa piccola distrazione. Alcuni fan, infatti, hanno notato che in uno dei suoi ultimi scatti in costume c’era un rigonfiamento nel bikini alquanto strano. La giustificazione che hanno trovato molti? Un assorbente interno che probabilmente non ha svolto al meglio il suo lavoro.

Chiara e le critiche degli haters

Sotto lo scatto sono piovuti, come sempre commenti di ogni tipo. Alcuni sostengono che Chiara, col fisico snello che si ritrova non può essere incinta (come invece si vocifera ultimamente) ma altri non hanno potuto fare a meno di sparare le ipotesi più improbabili circa quello strano rigonfiamento.

Ma forse la teoria più valida è proprio quella di un assorbente: è una cosa naturale il ciclo mestruale, quindi non ci sarebbe da vergognarsi. Certo non capita tutti i giorni di vederli in primo piano!