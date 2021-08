La famiglia Ferragnez è sbarcata in Costa Smeralda, a Porto Cervo, per le loro vacanze. L’affitto della villa con teatro, campo da basket e piscina è veramente da capogiro: scopriamo quanto pagano.

Il prezzo ha letteralmente scatenato gli haters del web, che hanno attaccato i due su Instagram.

Chiara Ferragni, in Sardegna

Tutti conosciamo la vita di Chiara Ferragni e Fedez, i due sono sempre pronti a condividere la loro quotidianità sui social.

Gli utenti di Instagram impazziscono, ogni volta, con i loro fantastici post, ma alcuni haters sono sempre lì pronti per giudicarli e per “rosicare”.

Le vacanze dei Ferragnez, non sono alla portata di tutti.

Recentemente, la coppia è scappata in una fuga d’amore in Sardegna con i loro due figli.

Le foto che hanno pubblicato, mentre si divertono e si rilassano nella super e lussuosa villa hanno scatenato il web, siete pronti a scoprire quanto Chiara e Fedez spendono ogni giorno per le loro vacanze? rimarrete a bocca aperta.

Chiara Ferragni e Fedez : quanto costa la villa in Sardegna?

I Ferragnez sono al completo: Chiara, Fedez e i due figli, Leone e Vittoria.

Tutti in Costa Smeralda per le vacanze di agosto, dopo un duro periodo lavorativo, i due hanno bisogno di staccare, per questo hanno scelto di affittare una villa pazzesca, che viene descritta per filo e per segno da Gallura Oggi, un quotidiano locale che ha rivelato:



“La villa è lussuosissima. Solo la zona abitabile è di ben 650 metri quadri su un lotto di circa 4000. Ovviamente con piscina e tutti i comfort, tanto che nel cortile c’è anche un campo da basket. L’interno della residenza è incredibile, dentro c’è anche un teatro, una sala fitness e sette camere da letto (tre per gli ospiti)”.

Insomma, un vero sogno che in pochi si possono permettere.

Ma sapete quanto ammonta il prezzo per alloggiare una sola notte? ben 3.500 euo.

Un prezzo da capogiro, che ha scatenato l’invidia di migliaia di haters.

