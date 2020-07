Sapete chi è Chiara? La figlia di una famosissima conduttrice: la somiglianza è spiazzante

Chiara Capitta è una bellissima ragazza dai capelli rossi ed è la figlia di una famosissima conduttrice televisiva: scopriamo insieme di chi si tratta.

Ha lunghi capelli rossi ed uno sguardo profondo. Chiara Capitta è nota per far parte della squadra femminile di calcio della Roma e per essere la figlia di un noto volto della televisione italiana: scopriamo qualcosa di più su di lei.

Chiara Capitta: figlia di Lorella Cuccarini

Negli ultimi giorni, Lorella Cuccarini è stata al centro delle critiche per alcune dichiarazioni rilasciate dopo l’addio a La Vita In Diretta scatenando una grande polemica in Rai. Diversamente dalla mamma, sua figlia Chiara Capitta ha deciso di seguire orme diverse e ha preferito dedicarsi al calcio. La giovane fa parte della squadra giallo rossa ed è un difensore centrale di grande talento. Ha un fratello gemello che si chiama Giorgio, che si unisce agli altri due figli della conduttrice romana, ovvero Sara e Giovanni.

In una passata intervista, l’ex volto della Rai parlando della sua famiglia ha affermato:

“La mia famiglia è tutt’altro che perfetta. E non è perfetto neppure il mio matrimonio. Come tutte le coppie, anche io e Silvio, abbiamo avuto i nostri momenti difficili, le nostre crisi. Ma li abbiamo superati e siamo andati avanti, perché ci amiamo moltissimo. E lo abbiamo fatto anche per i nostri figli” queste le parole della conduttrice nei mesi scorsi.

Scopriamo qualcosa di più su di lei

La terzogenita della coppia formata da Lorella Cuccarini e Silvio Capitta ha deciso di intraprendere una strada totalmente diversa. Fa da anni parte della squadra di calcio femminile della Roma e prima di diventare difensore centrale in passato è stata infatti utilizzata anche da mezza punta e come centrocampista centrale.