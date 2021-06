Sul social network Instagram è esplosa una nuova rovente polemica che orbita attorno a Chiara Biasi. Secondo l’attenta analisi di Stefano Musazzi, personaggio social che studia il fenomeno degli influencer e ne verificare l’autenticità dei followers, la trentunenne veneta avrebbe acquistato gran parte dei suoi 2,8 milioni di followers.

Dall’alto del suo pulpito social, Il Musazzi fa un’attenta analisi del profilo Instagram di Chiara Biasi e cannoneggia senza mezzi termini:

“Lo faccio perché è giusto che la gente sappia e perché ha detto a Le Iene che per 80 mila euro neanche si alza al mattino. Guarda cosa faccio io gratis: apro i tuo follower e controllo chi sono. Profilo inattivo, profilo inattivo, profilo inattivo…”

Stefano Musazzi trae le proprie conclusioni:

“Questi secondo me sono profili finti acquistati. Ma le aziende che vi pagano non le fanno due verifiche? Non si accorge che hai pochi commenti alle foto?”