Chi è Chiara Baschetti? La bellissima Elena della fiction di Canale 5, L’isola di Pietro, con protagonista Gianni Morandi

Scopriamone di più sulla modella e attrice di Cesena, Chiara Baschetti, che dal 2017 fa parte del cast della miniserie di Canale 5, L’isola di Pietro, dove interpreta il vicecommissario Elena.

Chi è Chiara Baschetti

Chiara Baschetti nasce a Cesena, il 28 marzo del 1987. Cresce a Santarcangelo di Romagna, dove lavora nel campo della moda. Nel 2003 vince il concorso di bellezza Elite Model Look Italia e ottiene un contratto con l’agenzia di moda Elite Model Management.

Sempre nel 2003 si trasferisce a Milano e vince il concorso Un volto per Fotomodella e nel 2004 debutta sulle passerelle di Emporio Armani, Gaultier, La Perla, John Galliano, Fendi, Dsquared², Krizia, Gianfranco Ferrè, Blumarine e Cavalli.

Nel 2004 compare su numerose copertine come quelle dei mensili Gioia, Cosmopolitan, L’Officiel, Elle, Marie Claire (Francia), Vanity Fair (Italia), Vmagazine, Amica (Italia) e Glamour (Italia).

Dal 2009 appare nelle campagne pubblicitarie di Ralph Lauren, P&C, Brunello Cucinelli, Diesel Calida, Ann Taylor, Chrysler, Class by Roberto Cavalli, Escada Sport, Estee Lauder, GF Ferrè, Kérastase, La Perla, Paola Frani, Rocco Barocco, Sisley, Tezenis, Yves Saint Laurent, Carpisa, Macy’s, Clarins , Garnier, Nexxus, Patek Philippe, Yamamay, Brax, Testa Nera, e Breil.

Nonostante la sua lunga esperienza come modella, carriera che la tiene enormemente impegnata, Chiara riesce comunque a diplomarsi al liceo psicopedagogico. La giovane adora studiare e ama molto la lettura, in particolare si cimenta nei saggi di Umberto Galimberti e in quelli di psicologia.

Nel 2015 debutta al cinema con il film Ma che bella sorpresa, di Alessandro Genovesi.

Dal settembre del 2017 fa parte del cast della fiction con Gianni Morandi, la miniserie in sei puntate intitolata L’isola di Pietro, la cui terza stagione andrà in onda su Canale 5 a partire dal 18 ottobre 2019.

Nella serie interpreta il vicecommissario Elena, che torna dopo tanti anni nel paese d’origine, dove ritrova il suo primo amore e la figlia che aveva dato in adozione.

Vita privata e curiosità

Chiara Baschetti è stata fidanzata per sette anni con Marco Amato, il suo agente, di molti anni più grande di lei. Proprio a lui è dedicato un tatuaggio: Chiara, sul polso, ha una stella con al centro una M.

L’attrice è inoltre stata legata al noto ex velino di Striscia La Notizia e concorrente del Grande Fratello Vip, Elia Fongaro, che ha 4 anni meno di lei.

Proprio durante la partecipazione al reality show di Canale 5, il giovane ha raccontato di aver riflettuto sulla loro storia, di aver sofferto molto la separazione e di non essere ancora riuscito ad accettare la rottura.

Il bellissimo modello si è mostrato sinceramente dispiaciuto e pentito di essersi comportato in un modo sbagliato.

Dopo Elia Fongaro, con cui si è lasciata nel settembre del 2018, non risulta che Chiara si sia legata ad altre persone. In amore e nella vita si definisce testarda, indipendente e iperattiva; ama avere il controllo su tutto.

Chiara Baschetti ha sofferto di psoriasi, una malattia psicosomatica, infiammatoria cronica della pelle. La giovane attrice si è accorta di esserne affetta quando ha notato delle chiazze rosa sulla sua pelle e ha dovuto interrompere il suo lavoro per un certo periodo.

Chiara Baschetti è alta 180 cm, ma non si conosce il suo peso. La giovane ama molto mangiare e adora soprattutto il pesce e il vino. Nonostante la passione per il cibo, l’attrice è molto magra e il tutto grazie al suo metabolismo veloce. Sempre inoltre molto slanciata grazie anche alla sua elevata statura.

Chiara è appassionata di sport e ritiene sia molto importante il movimento: pratica il nuoto, il pilates e la corsa.