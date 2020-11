Chi sono Rahul e Usha Teoli, i due fratelli de Il Collegio 5

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi a due dei protagonisti del docu-reality Il Collegio 5, i fratelli Usha e Rahul Teoli.

Approfondiamo insieme i profili di due personaggi di rilievo de Il Collegio 5!

Chi è Usha Teoli

Nasce il 18 febbraio 2003 a Nuova Delhi, in Inda, e vive a Piombino, in provincia di Livorno. Nella vita studia e nutre una profonda passione per la moda.

Sogna di diventare una modella affermata. Nel 2019 arriva in finale nella competizione per il titolo di Miss Principessa d’Europa.

Visualizza questo post su Instagram ❣️Un giorno senza un sorriso è un giorno perso❣️ Un post condiviso da Usha🦄💋 (@_ushateoli.official_) in data: 30 Set 2020 alle ore 12:59 PDT

Vita privata e curiosità

Usha pare che sia fidanzata.

La giovane ha vissuto un’infanzia molto difficile. La ragazza è stata abbandonata dai genitori biologici, assieme al fratello, quando aveva soltanto 4 anni.

Dopo, i due sono finiti in orfanotrofio. La ragazza ha raccontato della sua esperienza traumatica:

“Babbo rientrava a casa da lavoro ubriaco e picchiava mamma. Mamma è andata via e Babbo ci lasciò davanti alla stazione. Un uomo ci vide e ci portò in istituto.”

Nel 2011, i due fratelli vengono adottati da una coppia di Piombino. I genitori hanno descritto Usha come una ragazza in grado di osservare le regole.

Usha è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove vanta un seguito pari a 70mila followers.

Chi è Rahul Teoli

Nasce il 21 settembre del 2004 a New Delhi. Oggi vive assieme alla sorella e ai genitori adottivi a Piombino.

Appassionato di scrittura, Rahul è uno studente che si dedica spesso alla letteratura.

Vita privata e curiosità

Rahul pare che sia fidanzato.

Anche lui ha vissuto la medesima infanzia traumatica assieme alla sorella. Il piccolo è stato abbandonato dai genitori che aveva soltanto 3 anni!

Molto attivo sui social, in particolare su Instagram, vanta un seguito di 44mila followers.

L’avventura al Il Collegio 5

I due giovani sono tra i protagonisti del docu-reality Il Collegio 5.

I due fratelli hanno raccontato più volte la loro tristissima storia, ma oggi si dichiarano persone molto diverse e più forti.

I genitori adottivi sperano che quest’esperienza nel programma di Rai sia utile a entrambi: a Usha per essere meno rigida e a Rahul per calmarsi un po’.