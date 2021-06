Chi sono Natascia e Alessio di Temptation Island: lei si sente giudicata, lui trascurato

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire su una delle coppie protagoniste di quest’edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia.

Natascia e Alessio compongono una delle nuove coppie di quest’edizione di Temptation Island.

Siamo andati alla ricerca di tutte le informazioni su di loro, scopriamole insieme!

Chi sono Natascia e Alessio di Temptation Island

Natascia e Alessio vivono insieme da due anni e adesso la loro relazione è segnata da un periodo di crisi.

Natascia ha 31 anni e convive con Alessio a casa sua (di lei). Da un po’ di tempo, però, le cose non vanno più come un tempo.

Natascia ha rivelato di sentirsi molto giudicata per ciò che è, nonostante non faccia davvero nulla di male.

Dal canto suo, Alessio, lamenta di sentirsi trascurato e accusa Natascia di non volersi impegnare abbastanza nella loro relazione.

La loro avventura a Temptation Island

A scrivere alla redazione del programma di Temptation Island è Natascia, stanca del trattamento riservatole da Alessio.

In base alle sue parole, il fidanzato non sarebbe più l’uomo perfetto di un tempo: a un certo punto, infatti, sarebbe diventato davvero molto giudicante.

Natascia vorrebbe sentirsi se stessa e riscattarsi in qualche modo: allo stesso tempo, vorrebbe che Alessio riflettesse e si confrontasse con gli altri fidanzati a Temptation Island.

I due intraprenderanno separati il loro viaggio nei sentimenti e avranno modo di lasciarsi tentare dal rispettivo gruppo di single nei due villaggi.

Per scoprire cosa accadrà non ci rimane che attendere la messa in onda del programma, la cui prima puntata verrà trasmessa su Canale 5, mercoledì 30 giugno 2021.