Chi sono le Professoresse Eredità 2020, le 4 belle e talentuose giovani che accompagnano Flavio Insinna durante la messa in onda de L’Eredità

Scopriamo tutti i segreti delle Professoresse Eredità 2020, dall’infanzia alla formazione, dalla partecipazione ad altri programmi tv fino ad arrivare alla vita privata.

Chi sono le Professoresse Eredità 2020

L’Eredità il game show condotto da Flavio Insinna su Rai Uno. Oltre alla presenza del conduttore, vi è da molti anni quella delle Professoresse, diventate famose per la ‘Scossa’, che hanno il compito di esplicare molti concetti, per renderli più chiari ai concorrenti e al pubblico, nel corso dei quiz.

Nel 2020, le Professoresse sono 4: Sara Arfaoui, Federica Calemme, Daisy Mancini e Ginevra Francesca Pisani.

Chi è Sara Arfaoui

Classe 1995, ha 24 anni ed è nata a Montebellulana, in provincia di Treviso. Si trasferisce a Milano, dove si diploma al Liceo Classico. Lavora come modella, ma nel frattempo continua gli studi di Psicologia in Francia.

Chi è Federica Calemme

23 anni, nasce a Casalnuovo di Napoli. Si diploma al Liceo Linguistico, dopo di che nel 2017 partecipato a Miss Italia, vincendo la fascia di Miss “Tv Sorrisi e Canzoni”. Nel corso degli anni, la giovane ha lavorato anche come fotomodella.

Chi è Daisy Mancini

25 anni, nasce ad il 1° maggio del 1994. La giovane è diplomata in grafica pubblicitaria e da 6 anni lavora a Milano come modella, attrice e influencer.

Chi è Ginevra Francesca Pisani

22 anni, nasce a Napoli nel 1998. Si diploma al liceo scientifico e studia danza classica e moderna per 8 anni. Lavora come modella e influencer, studia recitazione e partecipa anche a un film di Paolo Sorrentino. La giovane è nota anche per essere stata una corteggiatrice del programma di Uomini e Donne, dal quale è uscita in coppia con Claudio D’Angelo.