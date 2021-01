La Presa Twins, ecco qualche curiosità sui gemelli di TikTok

Sono delle vere e proprie star social su TikTok: scopriamo qualche curiosità sui gemelli Lapresa, entrati nel cast de La Caserma.

Nicholas e William Lapresa sono due fratelli gemelli, conosciuti su TikTok col nome di Lapresa Twins. I due sono delle vere e proprie star sulla popolare applicazione di video.

Gli influencer sono molto apprezzati, tanto da essere seguiti da migliaia di follower in tutta Italia.

Vista la fama raggiunta, sono stati notati e contattati per entrare a far parte del cast de La Caserma, docu-reality che va in onda su Rai 2.

Scopriamo insieme qualche curiosità sulla loro carriera e sulla loro vita privata.

Lapresa Twins, chi sono i famosi fratelli di TikTok?

Nicholas e William Lapresa sono due fratelli gemelli che, nel corso del tempo, sono diventati due vere e proprie star di TikTok.

I due influencer, infatti, sono seguitissimi sul popolare e tanto discusso social di video sharing e attirano, in particolare, un nutrito pubblico di adolescenti.

I due fratelli sono nati il 12 marzo 1999 a Bologna, sotto il segno zodiacale dei Pesci.

Non conosciamo molti dettagli sulla loro vita passata ma, da quello che si apprende sui social, Nicholas ha una grande passione per la musica.

William segue molto il mondo del calcio, tanto da prendere parte personalmente a diverse squadre, anch’esse in via dilettantistica.

La partecipazione a La Caserma

Il loro successo su TikTok è evidente ma anche su Instagram sono delle vere star, acclamate dai fan. Sul social, infatti, contano più di 200 mila fan.

Milioni di fan – invece – sono quelli che si contano su TikTok, dove sono seguiti da 7,6 Milioni di follower.

Vista la popolarità raggiunta, sono stati notati dai piani alti della Rai, che li hanno voluti nel cast de La Caserma, nuovo docu-reality dell’azienda.

In questo contesto i fratelli – e gli altri concorrenti – dovranno affrontare prove difficili in un ambiente prettamente militare.