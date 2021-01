Chi sono I Gemelli di Guidonia: età, mogli, figli e curiosità

Dall’infanzia al debutto fino ad arrivare al successo del trio di fratelli, ospiti del programma Stasera tutto è possibile.

Avete mai sentito parlare de I Gemelli di Guidonia? Il trio di artisti che è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel mondo dello spettacolo italiano.

Si chiamano Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino e sono cantanti, attori, comici e performer, in grado di tenere il palco.

Il loro curriculum è lungo, versatile e davvero ricco di successi. Scopriamolo insieme!

Chi sono I Gemelli di Guidonia

Si tratta di tre fratelli: Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino. Il nome del trio è collegato alla città di provenienza ed è stato attribuito loro da Fiorello.

Appassionati di canto sin da piccoli, nel 1999 vincono il Tiburfestival e si esibiscono in Piazza San Pietro di fronte a Papa Giovanni Paolo II.

Collaborano con Rai e prendono parte a varie trasmissioni tv come Trasgressioni, Eros, Buone Notizie, Emozioni.

Collaborano con numerosi artisti e personaggi dello spettacolo come Enrico Montesano, Claudio Baglioni, Enzo Salvi, Maurizio Battista, Max Pezzali, Biagio Antonacci e Giuliano Sangiorgi.

​Nel 2013 approdano all’Edicola Fiore di Rosario Fiorello, poi a Quelli che il calcio e Tu sì que vales, dove riescono ad arrivare in semifinale.

Nel 2021 sono tra gli ospiti della trasmissione condotta da Stefano De Martino, Stasera tutto è possibile.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte notizie relative alla vita privata dei tre fratelli. Non è chiaro se siano sposati e se abbiano dei figli.

Il trio è molto attivo sui social, in particolare su Instagram, dove vanta un seguito di circa 6 mila followers.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gemelli di Guidonia_Official (@gemelli_di_guidonia_official)

Proprio su Instagram, caricano spesso immagini che li ritraggono in spettacoli, in radio e in tv, che fanno il pieno di likes e di commenti da parte dei fan.