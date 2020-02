Chi sono i due cinesi ricoverati allo Spallanzani: la lotta del biologo e della docente universitaria

Chi sono i due cinesi ricoverati allo Spallanzani le cui condizioni di salute sono peggiorate nelle ultime ore? Ecco la loro storia

Chi sono i due coniugi cinesi che sono ricoverati allo Spallanzani di Roma? La loro storia e il loro viaggio in Italia.

La coppia di cinesi ricoverata a Roma

Sono due turisti innamorati dell’arte e dell’Italia che hanno deciso di fare questo viaggio per godere delle meraviglie del bel Paese. Ma qualcosa è andato storto e l’incubo del coronavirus ha colpito loro.

Una coppia di pensionati arrivata in Italia da Wuhan il 23 gennaio: ecco chi sono. L’uomo ha 66 anni ed è un noto autore cinese di pubblicazioni inerenti il mondo bio chimico (tradotte in più lingue). Come si evince dal Messaggero, il docente di una delle più importanti università di Wuhan è arrivato con la moglie in Italia a Malpensa con un volo della Air China con partenza da Pechino.

La moglie è una studiosa d’arte, letteratura e poesia con un passato ricco di convegni di livello internazionale.

La loro visita era iniziata a Verona per poi andare a Parma, arrivando a Firenze e poi a Roma dove è inziato l’incubo.

Un viaggio da loro desiderato e pianificato, per non seguire la massa o il solito turistimo. Il loro arrivo nella Capitale è stato contraddistinto immediatamente dal malore e dal loro ringraziare tutti i medici per l’assistenza e il trattamento ricevuto.

Oggi arriverà a Roma la figlia da Los Angeles per assisterli e verificare le loro condizioni di salute per ora compromesse: i due coniugi sono infatti ancora nel reparto di terapia intensiva.