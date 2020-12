Chi sono i Coma_Cose, il duo a Sanremo 2021: età, fidanzati e curiosità

Dalla nascita al successo fino ad arrivare alla partecipazione a Sanremo 2021. Scopriamo tutto sul duo indie.

Amatissimi dai loro fan, i Coma_Cose sono al centro dell’attenzione mediatica in vista della loro partecipazione a Sanremo 2021.

Il duo canoro prenderà parte alla prossima edizione del festival condotta da Amedeus a febbraio.

Nell’attesa che la gara cominci, conosciamo meglio i membri del duo, che sta riscuotendo grande successo negli ultimi anni.

Chi sono i Coma_Cose

I Coma_Cose sono un duo costituito da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano. Il primo è conosciuto anche come (noto anche come Edipo o Fausto Lama, mentre la seconda come California.

Lui ha 42 anni ed è originario di Gavardo in provincia di Brescia, mentre lei 30 anni ed è originaria di Pordenone. I due si conoscono in un negozio, dove entrambi lavoravano come commessi.

Francesca era una dj, diplomata in Scenografia a Milano, mentre Fausto un fonico già inserito nell’ambiente discografico con vari brani all’attivo, che tuttavia aveva deciso di cambiare strada.

Dopo l’incontro con Francesca, però, qualcosa è cambiato.

Sono attivi dal 2016 e pubblicano diversi album, raccolte ed EP, come Hype Aura, Fondamenta, Inverno ticinese e Due.

Tra i brani più famosi ricordiamo Mancarsi e Post concerto, certificate disco d’oro dalla Federazione Industria Musicale Italiana.

Nel 2020 arriva la notizia che il duo prenderà parte alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, condotta a febbraio 2021 da Amadeus.

Vita privata e curiosità

I due, inizialmente colleghi, stanno insieme da diversi anni e convivono.

Sono molto attivi sui social, in particolare su Instagram, dove vantano un seguito di 104mila followers, che li sostengono in ogni loro progetto.

Non ci resta che augurare ai Coma_Cose di affrontare nel migliore dei modi il percorso a Sanremo 2021.