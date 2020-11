Chi sono gli AmAbili, il duo a All Together now: età, incidente, curiosità

Chi sono gli AmAbili, il duo a All Together now: età, incidente,...

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi al duo canoro protagonista della trasmissione di All together Now, chiamato gli AmAbili.

Approfondiamo insieme il profilo degli AmAbili!

Chi sono gli AmAbili

Gli AmAbili sono un duo musicale composto da Massimiliano Corrà ed Elena Frantini.

Massimiliano ha 39 anni ed è originario di San Bonifacio, mentre Elena ha 35 anni e viene da Varese. I due sono una coppia artistica, ma anche nella vita sono affiatatissimi.

Sono conosciuti dal pubblico italiano grazie alla loro partecipazione alla terza edizione della trasmissione condotta da Michelle Hunziker, All Together Now – la musica è cambiata, in onda tutti i mercoledì, in prima serata, su Canale 5.

Dal 4 novembre 2020, infatti, il duo è tra i 12 concorrenti dello show di Mediaset.

Nel corso del programma hanno molto commosso il pubblico con la canzone “Shallow”, cantata da Bradley Cooper e Lady Gaga nel film A star is born.

Il duo canoro ha anche improvvisato i passi di “You’re the one that I want”, brano tratto dal celebre musical e film cinematografico “Grease” del 1978.

Gli AmAbili sono riusciti a raccogliere ben 98 punti su 100: di cui 85 punti dal muro e altri 13 dai giudici Rita Pavone, J-Ax, Anna Tatangelo e Francesco Renga.

Vita privata e curiosità

Più di 20 anni fa, Massimiliano è stato vittima di un terribile incidente, che gli è costato la gamba. L’uomo, infatti, convive da gran parte della sua vita con l’amputazione dell’arto.

“Ho dovuto amputare una gamba, ma ho trovato una spalla grazie a Elena. Noi puntiamo sulla nostra unione, noi arriviamo ovunque.”

I due artisti sono molto attivi anche sui social, in particolare su Instagram, dove sono seguiti da circa 3 mila followers.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da gli AmAbili – All Together Now (@gli_amabili)

Non ci rimane che fare un sincero in bocca al lupo alla coppia!