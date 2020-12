Chi sono Fedez e Chiara Ferragni, la coppia che ha vinto l’Ambrogino d’oro

Cosa sappiamo sui Ferragnez: l’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni e il cantante Fedez hanno vinto il premio Ambrogino d’oro.

Tutti li chiamano i Ferragnez, la coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez ha vinto un prestigioso premio: l’Ambrogino d’Oro.

Scopriamo qualcosa in più su questa splendida coppia: chi sono i Ferragnez.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chi è la fashion blogger Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, la bionda influencer e oramai portentosa imprenditrice, ha un fatturato da giramento di testa ed una delle donne più ammirate e invidiate dello show business internazionale anzi, mondiale.

La bellissima Chiara Ferragni è nata nel 1987 a Cremona e ha due sorelle minori, Valentina e Francesca Ferragni.

Non ha concluso gli studi di Giurisprudenza per dedicarsi a far crescere il suo blog personale: The Blonde Salad, nato 11 anni fa e creato insieme al fidanzato di allora, Riccardo Pozzoli.

Pozzoli e Chiara sono rimasti in buoni rapporti dopo la rottura e lui è stato suo socio in affari fino al 2018. Dopo la relazione con Pozzoli la Ferragni è stata sentimentalmente legata ad Andrew Arthur, un fotografo famoso nel mondo della modo, per alcuni mesi.

Nel 2016 inizia a frequentare Fedez, un apprezzato e famoso rapper italiano con il quale ha poi ammesso di aver iniziato una fantastica love story. Il cantante le ha chiesto di sposarlo nel giugno 2017 mentre si esibiva nell’Arena di Verona davanti a tutti i suoi fan: lei ha risposto Sì e pochi mesi più tardi la coppia ha annunciato la gravidanza di Chiara.

A marzo 2018 è nato il primogenito di Chiara e Fedez, Leone Lucia, e da quel momento ha riempito le loro vite e quelle dei loro follower di amore e sorrisi. A settembre dello stesso anno i Ferragnez si sono uniti nel sacro vincolo del matrimonio a Nuoro: un fantastico matrimonio con 150 invitati curato nei minimi dettagli.

Si legge su DonnaGlamour.it che Chiara e Fedez vivono a Milano in un attico sbalorditivo e proprio da lì in questo secondo lockdown hanno annunciato ad ottobre 2020 di aspettare una bambina: Leone diventerà un fratellino maggiore molto presto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chi è Fedez, famoso rapper italiano

Federico Lucia, ma si fa chiamare Fedez, è nato nel 1989 e al momento brilla come uno dei rapper italiani più conosciuti e apprezzati.

Un artista musicale di spicco oramai che però, si confida in un’intervista con Maurizio Costanzo, non si è mai lasciato ossessionare dal successo:

non c’è mai stata la ricerca ossessiva del successo da parte mia.

E ha continuato affermando che la sua è sempre stata un’esigenza puramente espressiva anche se ammette che tutto il successo avuto lo ha cambiato nel bene o nel male.

Per alcuni anni è stato giudice di X-Factor ma nel 2018-2019 ha deciso di abbandonare questo ruolo per dedicarsi alla famiglia e alla musica al 100%.

Prima di innamorarsi della biondissima fashion blogger italiana Chiara Ferragni, Fedez ha avuto una relazione importante con la web influencer Giulia Valentina. I due sono stati legati sentimentalmente per 1 anno. Dopo di lei è stata la volta di Tiger Lily, una storia breve con una dj australiana di successo.

Solo quattro anni fa Fedez ha iniziato a frequentare la bellissima Chiara Ferragni, dopo non molto si sono sposati, hanno avuto un figlio e ora aspettano una bambina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

I Ferragnez vincono l’Ambrogino d’oro

I Ferragnez hanno ricevuto un premio molto importante per la comunità: l’Ambrogino d’Oro. Un riconoscimento civico di estrema importanza per tutto il benefico operato della coppia attuato durante l’emergenza covid-19.

Questo premio è descrivibile come il più alto riconoscimento cittadino da parte del sindaco di Milano. È stato consegnato alla coppia l’Ambrogino d’Oro esattamente il 7 dicembre 2020, giorno di S. Ambrogio, per rendere il giorno ancor più speciale.

Entrambi grazie al grande potere dei social e alla loro influenza hanno raccolto più di 3 milioni di euro per creare da zero un reparto Coronavirus per l’ospedale San Raffaele di Milano.

I Ferragnez hanno sfruttato per il bene comune la loro notorietà sui social mettendosi al servizio della comunità per raccogliere quanti più fondi possibile durante il primo lockdown la scorsa primavera: hanno meritato un ‘grazie’ da parte della comunità.