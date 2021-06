Chi sono Claudia e Ste di Temptation Island: lei non vuole più sposarlo

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire su una delle coppie protagoniste di quest’edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia.

Claudia e Ste compongono una delle nuove coppie di quest’edizione di Temptation Island.

Siamo andati alla ricerca di tutte le informazioni e le curiosità su di loro, scopriamole insieme!

Chi sono Claudia e Ste di Temptation Island

Claudia e Ste sono due giovani partecipanti del reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, che vogliono mettere alla prova il loro amore.

I due stanno insieme da 4 anni e mezzo e avevano intenzione di sposarsi nell’estate del 2020: le nozze, però, sono saltate a causa della pandemia.

A un certo punto, però, pare che le cose siano cambiate, soprattutto per Claudia, che ora sembra titubante.

Ste, dal canto tuo, invece, si dice innamoratissimo della fidanzata e desideroso di confermarle ancora una volta quanto la ama.

L’avventura a Temptation Island di Claudia e Ste

A chiamare la redazione di Temptation Island, chiedendo di partecipare allo show, è stata Claudia, che non è più sicura di voler continuare la relazione con Ste.

Dopo il loro video di presentazione, sono stati tantissimi commenti da parte dei fan della trasmissione, nei quali hanno espresso giudizi in merito alle loro parole.

In tanti tra i telespettatori pensano che la giovane Claudia possa facilmente cedere alle lusinghe dei bei tentatori single, vista l’aria di crisi tra i due fidanzati.

Inoltre, in tantissimi hanno notato il gelido distacco tra i due, che si sono seduti a vari metri di distanza l’uno dall’altra.

Per scoprire come si svilupperanno le dinamiche che coinvolgeranno Claudia e Ste nel loro viaggio nei sentimenti, della durata di 21 giorni, a Temptation Island, non vi rimane che attendere la messa in onda dello show!