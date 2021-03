Torna stasera il consueto appuntamento con gli approfondimenti sui casi di persone scomparse ed i gialli del momento su Rai 3 in prime time.

In studio Federica Sciarelli guiderà una nuova puntata del programma storico di casa Rai con l’intervento di segnalazioni da casa.

Ecco di cosa si parlerà questo mercoledì a Chi l’ha visto!

Chi l’ha visto, anticipazioni di mercoledì 17 marzo: il giallo di Bolzano

Per i moltissimi appassionati che da anni ormai seguono la giornalista Federica Sciarelli alla conduzione di Chi l’ha visto il mercoledì sera è un appuntamento imperdibile.

Come tutte le settimane anche stasera torna dunque una nuova puntata del programma di informazione giornalistica di “servizio pubblico” sui casi di persone scomparse ed i gialli della cronaca attuale.

Grande spazio verrà dato durante la puntata al caso dei coniugi di Bolzano, Peter e Laura Neumair, scomparsi dal 4 di gennaio scorso. Verranno date notizie circa le ricerche lungo l’Adige del corpo del 69enne Peter, insegnante come la moglie, che ancora non è stato rinvenuto.

Quello di Laura è invece stato ritrovato il 6 febbraio ed ha portato al crollo del figlio Benno che ha confessato il duplice omicidio. Molti però sono ancora i particolari che non tornano nelle sue dichiarazioni e la squadra di Rai 3 proverà a ricostruire la vicenda.

La scomparsa di Alessandro e Stefano: esiste la psicosetta?

Un altro caso ancora irrisolto che sta facendo molto preoccupare le famiglie è quello dei due ventenni Alessandro e Stefano spariti nel nulla insieme. I due ragazzi non si conoscevano ma sono stati fotografati insieme, con abiti uguali alla Stazione Centrale di Milano. Stavano partendo? O erano arrivati?

Sulla vicenda aleggia lo spettro della psicosetta che potrebbe aver coinvolto i ragazzi in giri pericolosi. Sciarelli e colleghi proveranno a seguire varie piste per cercare di scoprire che fine possano aver fatto i due giovani e se davvero le loro scomparse sono collegate.

I social e i giovani: rischi e casi di cronaca

Ampio spazio anche all’inchiesta sull’utilizzo non sempre corretto dei social media. In particolare, con lo spunto dato da alcuni casi di cronaca, il focus sarà sull’abitudine dei giovani di fare video su Tik Tok a volte venendo coinvolti in sfide mortali.

Dove rivedere le puntate

La trasmissione Chi l’ha visto è un pilastro del palinsesto Rai da moltissimi anni e da tempo occupa la sua canonica collocazione del mercoledì in prima serata con un buon risultato di share.

Per vedere dunque tutte le storie proposte basta sintonizzarsi su Rai 3 alle 21.20 o in streaming sulla piattaforma RaiPlay dove saranno anche disponibili i filmati da poter rivedere dopo la puntata.

