Chi l’ha visto, puntata del 21 aprile 2021: i casi Denise e Marcos, novità inedite!

Torna l’atteso appuntamento del mercoledì sera con i casi di persone scomparse ed i gialli del momento con Federica Sciarelli.

Nuovi spunti di riflessione nel caso della piccola Denise Pipitone, attraverso delle intercettazioni esclusive. Questo e molto altro nella puntata di stasera di “Chi l’ha visto?”, ecco le anticipazioni!

Chi l’ha visto del 21 aprile: novità nel caso di Denise Pipitone

Il caso della piccola Denise Pipitone scomparsa 17 anni fa da Mazara Del Vallo quando ne aveva appena 4 continua a tenere con il fiato sospeso. Dopo l’uscita di scena di Olesya Rostova, la ragazza russa che si pensava potesse essere Denise, l’attenzione sul caso continua a rimanere alta ed ora stanno emergendo dettagli che non si conoscevano.

La trasmissione della Sciarelli ha ripercorso nelle scorse puntate la storia della bimba scomparsa con alcune testimonianze esclusive. Durante la prossima puntata sarà la volta di un nuovo elemento molto importante: alcune intercettazioni inedite che che riguardano delle telefonate intercorse nei momenti successivi alla sparizione.

Quali elementi emergono e chi sa che fine ha fatto Denise?

Chi l’ha visto: i casi delle persone scomparse, gli aggiornamenti

Non mancheranno poi nel corso del lungo appuntamento di Rai 3 gli aggiornamenti sui casi delle persone scomparse che la trasmissione sta seguendo e gli appelli delle famiglie.

Si parlerà infatti del ritrovamento del corpo di Stefano Barilli, il ragazzo scomparso da Piacenza l’8 febbraio scorso. Nonostante manchi ancora la conferma del DNA la mamma Natascia Brescia ha riconosciuto poche ore fa delle cicatrici e gli abiti che indossava il figlio.

Il giovane si è davvero tolto la vita come sembra dai vari elementi come la lettera d’addio ed il biglietto nella sua tasca? Oppure c’entra qualcun altro come sostiene la mamma?

Si tornerà a parlare anche del caso di Bolzano con la notizia che la Procura ha incaricato alcune squadre cinofile di riprendere le ricerche del corpo di Peter Neumair. Tale corpo speciale è esperto in ricerche acquatiche e come è stato annunciato arriverà da La Spezia con le condizioni climatiche adatte.

Riprenderanno le ricerche del corpo di Peter Neumair nell’Adige. La procura di #Bolzano ha incaricato un reparto cinofilo della @poliziadistato, specializzato nelle ricerche in acqua, che arriverà da La Spezia quando le condizioni meteo saranno favorevoli.#chilhavisto pic.twitter.com/JZGy2hjwV0 — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) April 21, 2021

Spazio poi ai casi di persone scomparse, tra cui l’aggiornamento sulla vicenda del controverso comandante Marcos e delle ragazze scomparse.

Questa sera a “Chi l’ha visto?” Il ritorno a casa della ragazza: Cosa c’entra davvero “Marcos” con le minorenni scomparse? Alle 21:20 in diretta su #Rai3 #chilhavisto pic.twitter.com/z8GbvyuKwq — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) April 21, 2021

